Anda Adam, la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”, a găsit , însă proprietarul casei i-a pus o condiție: poate să rămână acolo, însă doar dacă nu doarme alături de soțul ei, Joseph. Iată care a fost motivul!

Ce s-a întâmplat

Anda Adam și Joseph au găsit cazarea, dar au avut parte de o condiție pentru a putea sta acolo. Proprietarul le-a spus că trebuie să doarmă separați, ci nu împreună, conform Cancan.

Motivul invocat de persoana care i-a primit a fost că acest lucru ar purta ghinion.

„Cred că au chestia asta, când vine cineva în vizită, să nu dormim împreună. Au zis că poartă ghinion”, au spus Anda Adam și Joseph.

Cum a fost experiența „Asia Express”

Anda Adam a mărturisit că experiența din emisiune a fost extrem de benefică pentru ea și soțul ei. Conform cântăreței, emisiunea i-a unit și mai mult.

„Ne-am întors acasă, suntem foarte fericiți pentru că am avut parte de o super experiență la Asia Express, a fost super tare. Ne-am bucurat și mai mult unul de altul pentru că am petrecut timp împreună și am fost numai noi. Ne-am putut concentra foarte bine și pe misiunile pe care le-am avut. Experiența Asia Express ne-a unit și mai mult și am reușit să fim o echipă super puternică, să ținem piept la foarte multe provocări”, a mărturisit Anda Adam, conform Click.

Ce se întâmplă duminică

În ceea ce privește emisiunea „Asia Express”, Antena 1 va face modificări temporare la programul de televiziune.

Emisiunea, în mod normal, poate fi văzută duminică, luni, marți și miercuri. Cu toate acestea, ea nu va mai fi difuzată în această duminică, pe 12 octombrie.

În intervalul de timp în care ar fi trebuit să fie difuzată aventura din Asia, va avea loc un meci important: România- Austria, parte din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 2026.