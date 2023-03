Andi Moisescu dezvăluie secretul menținerii în formă la 50 de ani: „Soția mea este vegetariană, dar nu și eu” / Vedeta vrea să facă performanță în sport

Andi Moisescu este una dintre vedetele care se mențin într-o formă de invidiat.

Astfel, având vârsta de 50 de ani, mulți se întreabă cum reușește să își mențină fizicul de invidiat.

Andi Moisescu, secretul menținerii în formă

Andi Moiesescu și Olivia Steer trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani de zile. Cei doi se înțeleg de minune și au o familie de invidiat.

Deși locuiesc în aceeași casă, vedeta Pro TV și soția lui au stiluri de viață total diferite. În timp ce ea este raw-vegană, el mănâncă fel și fel de „bombe calorice” și de mâncăruri pe care Olivia Steer le consideră „prostii”.

Andi Moisescu a recunoscut că și el își dorește să mănânce , însă până acum nu a atins acest nivel. Totuși, la 50 de ani vrea cu ardoare să atingă performanțe în sport. Muncește ori de câte ori are timp pentru visul său.

A explicat că nu ține diete, dar încearcă să mănânce mai multe legume și fructe. Andi Moisescu a dezvăluit că până acum singurul lucru care-l ajută să nu fie în categoria oamenilor cu kilograme în plus este doar mersul la sală și sportul intens.

„Soția mea este vegetariană, dar nu și eu. Secretul de a mă menține mereu în formă este sportul, este singurul secret pe care l-am descoperit eu în 50 de ani…mișcarea! Dacă nu aș face mișcare aș fi la altă categorie. Merg la sală, da, dar nu reușesc să ajung în fiecare zi, cam la două zile îmi iese. Olivia mănâncă raw-vegan, deci mai mult decât vegan. Sincer, încerc să mănânc și eu cât mai sănătos pe cât posibil…mai multe fructe, legume și cât mai multe crude, atunci când există, dar, în rest, mănânc ce mănâncă toată lumea”, a dezvăluit Andi Moiesescu, pentru .

Andi Moisescu vrea să facă performanță în sport

Vedeta de la Pro TV a declarat că vrea să reuească să facă performanțe în Sailing. Cu o notă de umor, a explicat că dacă atunci când era tânăr fugea de sport, acum a sosit momentul să ajungă chiar la rezultate la care nu visa vreodată.

„Este o preocupare de-a mea să mă mențin oarecum prezent. O să încerc să vin cu lucruri proaspete pe Youtube, sper să mergem mai departe cu emisiunea Apropo TV’, nu văd niciun impediment, are 18 ani, de când este și mi se pare ok faptul că dacă a făcut 18 ani poate să facă și 20 de ani. Ne așteaptă și un sezon de Românii au Talent’ de mare excepție anul acesta. Sper să reușesc să fac performanțe și în sailing, când îmi doresc să fac performanțe în sport, dacă nu am avut când eram mai tânăr poate acum când sunt mai experimentat”, a mai declarat Andi Moisescu.