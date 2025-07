Andi Moisescu, dezvăluiri din viața de familie: „Am desăvârșit arta spălatului, arta curățatului”

Andi Moisescu a dezvăluit că își calcă singur cămășile și își pregătește ținutele cu atenție. A învățat să facă aceste lucruri în anii în care a locuit singur: „Am desăvârșit arta spălatului, arta curățatului”. De 20 de ani, prezentatorul TV e căsătorit cu Olivia Steer.

Andi Moisescu își calcă singur cămășile

„Am avut ani în care mi-am călcat cămășile și în continuare insist să fac asta și în general să-mi calc lucrurile. Eu am stat ani de zile singur, normal că am învățat să-mi spăl singur, să-mi calc. Și nu doar că am învățat, am desăvârșit arta spălatului, arta curățatului.

Dacă tu le-ai pus corect la uscat și le-ai întins cum trebuie, în locurile în care trebuie și le-ai și spălat cum trebuie, e mult mai ușor și la călcat. Sunt multe aspecte… Prima oară când am pus tricoul cum l-am nimerit, el era foarte șifonat. Deci e foarte important să-l întind cum trebuie, apoi îl luam după rastelul de rufe și-l înghesuiam și se șifona și mai mult”, a susținut Andi Moisescu într-un podcast, potrivit

Cum a întâlnit-o Andi Moisescu pe Olivia Steer

De 20 de ani, Andi Moisescu e căsătorit cu Olivia Steer. Ei au împreună

Prezentatorul TV a povestit într-un interviu : „A fost o întâmplare. Un prieten comun ne-a întrebat separat pe fiecare și, deoarece amândoi am fost deschiși să ne cunoaștem, s-a întâmplat să avem exact aceeași disponibilitate. Este vorba despre ce este cel mai important în viața oricărei persoane: iubirea. A fost o coincidență rară, să fie aliniate toate lucrurile. Cel mai probabil, a fost șansa noastră. Și nu am ezitat să o fructificăm”.