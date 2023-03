Andreea Antonescu apelează la medicul estetician la două luni de la naștere: „Sunt lucruri ce trebuie făcute”. Ce intervenții își va face artista

În urmă cu aproximativ două luni, Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe o lume o fetiță perfect sănătoasă. În prezent, artista este pregătită să facă o vizită medicului estetician.

Andreea Antonescu a vorbit despre procedurile de înfrumusețare pe care urmează să le realizeze.

Andreea Antonescu, despre procedurile estetice pe care vrea să le facă

În prezent, Andreea Antonescu formează un cuplu cu jurnalistul Victor Vrînceanu, însă cei doi preferă să își țină povestea de dragoste privată. Au trecut deja două luni de când a născut, iar Andreea Antonescu spune că urmează să apeleze la câteva proceduri estetice. C

Andreea Antonescu își va injecta botox în zona frunții, a ochilor și între sprâncene, după cum a spus chiar medicul care se ocupă de înfățișarea ei. Totodată, fosta membră din trupa Andrè își va sculpa pomeții cu fillere pe bază de acid hialuronic.

„Aștept momentul ăsta de foarte mult timp! Eu vin la domnul doctor de ceva timp și îmi face aceste proceduri. În momentul în care din America Express, bineînțeles că primul telefon pe care l-am dat a fost către domnul doctor dar am aflat și de o sarcină între timp iar domnul doctor a fost pentru prima dată când a refuzat să îmi facă orice gen de procedură, tocmai pe motive de sarcină.

Am apreciat foarte mult faptul că dincolo de imagine, dincolo de absolut orice, încercăm să fim oameni și ne gândim atunci care sunt prioritățile cele mai importante, pentru că toate celelalte pot aștepta. Acum că am terminat tot acest proces al nașterii, al alăptării, bineînțeles că am fost foarte nerăbdătoare să particip la această întrevedere”, a spus artista, pentru .

Andreea Antonescu nu este de acord cu exagerarea intervențiilor estetice

Deși a trecut prin două sarcini, Andreea Antonescu spune că nu își dorește să facă nicio intervenție la nivelul sânilor. Artista recunoaște că nu este o adeptă înfocată a operațiilor estetice, însă crede că acestea sunt binevenite atunci când este vorba despre un complex fizic.

„Nu sunt înnebunită după aceste operații, sau după operații, în general. Sunt lucruri care trebuie făcute pentru că legea gravitației nu ne evită pe niciunul dintre noi și atât timp cât atât de negative, nu am de ce să nu o facem. La urma urmei important este să ne simțim bine în pielea noastră. Să facem niște intervenții pentru că ni le dorim noi”, a adăugat aceasta.