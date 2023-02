Andreea Antonescu, despre experiența „America Express” alături de Andreea Bălan. Aceasta a mărturisit și cu cine ar fi înlocuit-o pe artistă

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au acceptat provocarea de a participa împreună la „America Express – Drumul Aurului”, iar împreună au trecut prin multe în această competiție.

Cele două artiste nu au avut până acum parte de momente tensionate în show-ul de la Antena 1.

Andreea Antonescu, despre experiența „America Express” alături de Andreea Bălan

Andreea Antonescu a postat, recent, un clip pe canalul său de Youtube, în care răspunde fanilor la întrebările despre emisiunea „America Express”. Foarte multe persoane se așteptau ca cele două . În trecut, relația lor de prietenie a mai suferit mai multe întreruperi, însă s-au iertat și s-au susținut reciproc din momentul în care Andreea Bălan a făcut stop cardio-respirator pe masa de operație.

Fanii au întrebat-o pe cântăreață cum s-a simțit să împartă din nou totul cu Andreea Bălan, la fel cum făceau pe vremea când aveau doar 16 ani și mergeau în turneu cu trupa Andre.

„Mi-am dat seama încă din start, încă de când am acceptat această provocare, că vom fi exact noi, cele de acum 20 de ani. Mă bazam că între timp am mai acumulat niște experiență de viață, am mai citit niște cărți amândouă, ne-am mai aliniat cu planetele și Universul, suntem mame. Ne-au mai unit și alte experiențe grele, care ne-au arătat că indiferent de orice am fost una lângă cealaltă și ne-am susținut atunci când ne-a fost greu. Am bănuit că vor fi și episoade, secvențe, secunde mai dificile, dar ne-am bazat pe noi și am considerat că putem trece cu brio și peste situațiile mai puțin comode”, a mărturisit Andreea Antonescu, potrivit .

Cu cine ar fi înlocuit-o pe Andreea Bălan

De asemenea, vedeta a fost întrebată cu cine ar fi vrut să o înlocuiască pe Andreea Bălan la America Express, dacă ar fi avut această opțiune. Fără să stea prea mult pe gânduri, Andreea Antonescu a răspuns că l-ar fi luat pe fratele ei, cu care are o relație foarte bună.

„E o întrebare foarte bună. După episodul cu America Express, mi-am dat seama că partenerul/partenera pe care o ai acolo trebuie să fie o persoană apropiată ție, o persoană , o persoană pe care să o cunoști foarte bine. M-am bucurat mult că am plecat cu Andreea, pentru tot trecutul pe care l-am avut împreună și pentru faptul că noi ne cunoaștem foarte bine. Dacă ar fi să mai am o opțiune, ar fi fratele meu, cu care am o relație foarte strânsă. Atunci da, dacă ar fi altă opțiune în afară de Andreea, ar fi fratele meu, Răzvan.