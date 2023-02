Andreea Antonescu își dorește să îmbrace rochia de mireasă: „Acum am ajuns în momentul în care mi-aș dori...”

În cadrul emisiunii America Express, Andreea Antonescu a recunoscut că își dorește să îmbrace rochia de mireasă. Deși multe dintre femei își doresc să aibă un moment magic, artista a avut alte priorități în trecut.

Andreea Antonescu, despre căsătorie

Concurenții show-ului America Express au fost nevoiți să se îmbrace în rochia de mireasă, respectiv costumul de ginere și să se căsătorească, în mod fictiv, cu partenerul de echipă.

Andreea Antonescu a făcut echipă cu Puya și i-a povestit despre căsătorie. Deși toate fetele își doresc o nuntă magică, artista s-a căsătorit într-o rochie de plajă și șlapi, potrivit .

„Eu știu că 99% din femeile din România și nu numai visează din copilărie să îmbrace rochia de mireasă, acea zi în care ele vor fi prințese. Eu nu. Nu am avut niciodată verighetă pe mână. M-am măritat în rochie de plajă și în șlapi. Acum am ajuns în momentul în care mi-aș dori să fac nuntă, să fac lucrurile pe care nu le-am făcut. Am considerat că am alte priorități atunci”, a spus Andreea Antonescu la America Express.

S-a lăsat cu nuntă pentru Andreea Bălan, la America Express

Luni seara, telespectatorii de la Antena 1 se pot bucura de un America Express – Drumul Aurului: după ce concurenții au schimbat echipele.

„Iată răspunsul la întrebările care m-au bântuit în ultimii 3 ani:

“Dacă și când te mai măriți?”

Și uitați cum m-am căsătorit in Columbia in cu ! A fost cea mai atipică, interesantă și amuzantă nuntă și noi am fost cei mai frumoși si happy miri”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.