Andreea Antonescu are o relație foarte apropiată cu fostul soț, Traian Spak / Artista s-a consultat cu el chiar și în ceea ce privește relația cu Victor Vrînceanu

Povestea de dragoste dintre Andreea Antonescu și Traian Spak a durat aproximativ 14 ani, însă cei doi au divorțat în toamna anului trecut. După o lungă perioadă în care a locuit în America, artista s-a întors în țara natală pentru a-și continua cariera și l-a întâlnit pe Victor Vrînceanu.

Cei doi au format un cuplu discret și au devenit părinții unei fetițe pe 19 decembrie 2022. La scurt timp după, Andreea Antonescu a anunțat despărțirea de jurnalist, motivând decizia printr-o „nepotrivire de caracter”.

Andreea Antonescu are o relație foarte apropiată cu fostul soț, Traian Spak

Rrecent, artista a fost invitată în podacastul lui Ameri Nasrim, acolo unde a vorbit pe larg despre relația pe care o are cu Traian Spak, despre despărțirea de Victor Vrînceanu, dar și despre cele două fiice ale ei. Deși nu s-a visat niciodată îmbrăcată în rochia de mireasă, artista a recunoscut că încă speră la care să dureze până la adânci bătrâneți.

Deși au divorțat, Andreea Antonescu spune că are o relație extrem de apropiată cu Traian Spak, căruia i-a vorbit despre povestea de dragoste cu Victor Vrînceanu, dar și despre sarcină.

„Căsnicia a însemnat totul”

„Căsnicia, pentru mine, a însemnat totul. În ciuda faptului că nu mi-am visat vreodată rochia de mireasă, mi-am dorit dintotdeauna o poveste de la început până la final. Știu că sună ciudat. Dincolo de imaginea pe care am lăsat-o eu, impresia pe care am lăsat-o, stilul de muzică pe care l-am avut, întotdeauna mi-am dorit acea poveste. De fiecare dată când am avut o relație asumată, am sperat și am crezut în ea. Mi-am dorit să fie povestea până la sfârșit. N-a fost. Sunt adepta relațiilor lungi, dar până în momentul ăsta n-a fost să fie. (…)

Îți voi rezuma povestea mea cu Traian, care a durat 14 ani. Foarte frumos. Noi ne înțelegem foarte bine și astăzi. Noi suntem prieteni. E primul om pe care îl sun în momentul ăsta și dacă mi-e bine, și dacă mi-e rău. Și reciproca e valabilă. Asta pentru că între noi chiar a fost o relație reală, bazată pe comunicare, respect și sentimente. În momentul în care noi , nu a fost din cauza unor probleme, nu a fost cu tras de păr, scandal și amenințări. A fost foarte simplu. Eu voiam să rămân în România, să-mi continui cariera, el s-a regăsit în America. De la o relație câștigată, n-aș fi vrut să ajungem în momente în care să stăm să ne vânăm, să vedem dacă-l prind. Nu făcea sens. Pentru ce? Era absolut aberant. Eram doi oameni care au împărțit o lungă perioadă de timp, care au un copil minunat. (…)

El a știut și când am început relația cu Victor, el a știut și când am rămas însărcinată. Îi mai povesteam una, alta. Am discutat și în urma separării. Putea să-mi dea sfaturi și eram un pic stângace. Dincolo de fericirea lui, bucuriile lui i ce i-ar fi făcut lui bine, întotdeauna a contat să fiu eu bine”, a spus Andreea Antonescu, potrivit .