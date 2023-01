Andreea Bălan a călcat pe bec! Ce a comis blondina la America Express: „Eu o să câștig, voi sunteți cei mai fraieri”

În ediția emisiunii „America Express” de la Antena 1 din 18 ianuarie 2023, a izbucnit un conflict între Jean Gavril și Andreea Bălan. Cei doi au făcut un schimb de replici acide înainte de a începe cursa pentru ultima șansă. Situația s-a înrăutățit brusc după ce Jean Gavril a atacat-o direct pe Andreea Bălan.

Cel mare mare „dușman” al Andreei Bălan

Spiritele se încing la „America Express”. Jean Gavril și Andreea Bălan au făcut un schimb de replici acide, înainte de a începe cursa pentru ultima șansă. După anunțarea că echipele Gavril și Bruja și Pufeh sunt cele care intră în cursă, vedetele au fost puse să aleagă o a treia echipă care să intre în eliminare. Când a venit rândul fraților Gavril să voteze, Jean și-a îndreptat atenția asupra Andreei Bălan și a votat ca echipa ei să joace alături de ei în misiunile din cursa pentru ultima șansă.

„Nu e ușor nici pentru mine, însă eu am judecat altfel. Pentru că am fost declarat cumva dușman și cel mai puternic competitor al persoanei respective, eu nu am nimic cu ea și vreau să aflu cu ce am supărat-o sau deranjat-o de m-a declarat dușman. Chiar vreau să știu. Îi dau ocazia să participe cu noi la cursa pentru ultima șansă domnișoarei Bălan. Ea m-a declarat deja cel mai mare dușman al ei”, a spus Jean Gavril.

„Unde te-am declarat?!”, a reacționat Andreea Bălan.

„Cineva i-a transmis greșit lui Jean că el ar fi dușmanul meu. El este doar un competitor ambițios”, a mai adăugat artista.

„Încă de la Dancing on Ice, de când patinam…” a continuat Jean.

„La Dancing on Ice era altceva. Aici suntem la America Express”, a venit replica artistei.

„La Dancing on Ice am cunoscut-o pe Andreea Bălan și ea fusese rezervă și cumva ne dăduse nouă de înțeles că de-abia așteaptă să ne accidentăm noi, ca să intre ea în locul nostru. Ce fel de om ești ca să faci așa ceva? Mi-am dat seama că este și bătăioasă, este și super competitivă, dar este și rea”, a mărturisit Jean Gavril.

„Ți-am zis doar că mi-ai luat o priză”, i-a spus Andreea Bălan.

„Eu o să câștig, voi sunteți cei mai fraieri”

„Sunt polițe vechi neplătite”, a spus și Cătălin Scărlătescu.

„E genul de persoană care vine cu atitudinea aia că „eu o să câștig, voi sunteți cei mai fraieri”. Eu nu suport asta. E puțin maniacă. Vrea să ia numai locul 1”, a spus Jean.

„Jeane, că știi că nici noi nu am venit să pierdem aici, pe bune. Pe aia cu fraierul nu am băgat-o, dar nu am venit să mă plimb în Mexic”, i-a luat apărarea Cărălin Scărlătescu artistei.

„Are dreptate Scărlătescu. Dacă Jean nu își dorește să câștige, este problema lui. Noi, totți ceilalți, ne dorim să câștigăm dacă se poate”, a declarat Andreea Bălan.

„Sper că nu te sperie echipa care a fost numai pe ultimele locuri, tu ești câștigătoare. Aia zic!”, i-a mai spus Jean colegei sale de competiție.

Așadar, Jean și Dinu Gavril le-au votat pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu să plece în curtea pentru ultima șansă.