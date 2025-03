„Nu ne călcăm pe cap, nu ne călcăm pe coadă”. Ce spune Ozana Barabancea despre plecarea Andreei Bălan și venirea Ilonei Brezoianu la „Te cunosc de undeva”

a trecut de la rolul de concurent la cel de jurat după plecarea din cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva”. a vorbit despre emisiune, dar și despre această situație, scrie .

Ce a spus Ozana Barabancea

„Surprizele sunt componența cuplurilor, surprizele sunt și piesele ruletei, surprizele sunt negocierile dintre ei și noi. Surprizele sunt și de partea lor și de partea noastră și, pentru mine este o surpriză că trebuie să fiu cât se poate de diplomată, ca să-i încurajez. Cel puțin primele cinci ediții așa au fost, ne-am cunoscut unii pe alții și ne-am tatonat. Ne-am mirosit, cum se spune într-o frumoasă relație de dragoste. Și să sperăm că finalul acestui sezon să fie apoteotic.

Probabil că or fi fost peripeții, dar nu pe la platou, poate la repetiții. Eu nu știu decât produsul finit. Noi nu prea avem voie să vedem parcursul și traiectoria concurenților, având în vedere că e mai interesant momentul surpriză.

În orice caz și pe noi ne-au surprins. Sunt într-adevăr momente spectaculoase. Sunt momente grele de pus în scenă. Dar avem o echipă în spate extraordinară, care umblă la milimetru la decor, la tot ce înseamnă mise en place-ul necesar. Avem un balet extraordinar de talentat cu oameni frumoși, tineri și dornici de cooperare. Si tot ce pot să spun este că este o muncă de echipă.

Și cred că este singurul sezon de când s-a schimbat producția, când efectiv am încredere că totul este foarte bine gândit, foarte bine calculat, foarte bine pus la punct de către întreaga producție”, a declarat Ozana Barabancea, conform fanatik.ro, citat de Click.

Cât despre plecarea Andreei Bălan și venirea Ilonei, în locul ei, Ozana a mărturisit: „Având în vedere că suntem patru oameni trecuți prin viață, pe scenă, suntem patru intelectuali, suntem patru oameni cu vorbele la noi, patru oameni care avem ceva experiență în televiziune, deocamdată este foarte bine. Nu ne călcăm pe cap. Nu ne călcăm pe coadă, discutăm, dialogăm, ne completăm. În cazul în care sunt divergențe de opinie, sunt ridicate la suprafață și, mă rog, negociate în sensul că fiecare își justifică punctul de vedere. Și da, este o formulă foarte ok. Din punctul meu de vedere, Ilona este foarte ok, repet este un artist intelectual. Este un artist cu vorbele la el, un artist care știe cum să pună problema. Este o tipă diplomată, este o tipă care știe ce are de făcut, toți știm ce avem de făcut”.

„Am luat-o de la zero și e ok, adică nu ne călcăm pe cap, nu ne călcăm pe coadă”, a adăugat ea.