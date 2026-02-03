B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Andreea Bălan se pregătește de nunta cu Victor Cornea. Detalii exclusive despre marele eveniment: „Totul va fi foarte bine”

Andreea Bălan se pregătește de nunta cu Victor Cornea. Detalii exclusive despre marele eveniment: „Totul va fi foarte bine”

Ana Beatrice
03 feb. 2026, 10:25
Sursă Foto: Facebook -Andreea Balan
Cuprins
  1. Câte rochii va purta Andreea Bălan în ziua nunții
  2. Cum va arăta nunta vedetei și ce detalii inedite a dezvăluit

Primăvara aceasta are o semnificație specială pentru Andreea Bălan. Artista se pregătește să spună din nou „da”, alături de Victor Cornea, iar emoțiile sunt din ce în ce mai intense. La 41 de ani, cântăreața traversează una dintre cele mai luminoase etape din viața sa și se declară fericită. Cu sufletul plin de entuziasm, vedeta așteaptă clipa în care își va uni destinul cu alesul inimii.

Sursă Foto: Facebook – Andreea Bălan

De curând, Andreea Bălan a oferit primele detalii despre ținutele alese pentru ziua cea mare. Artista a dezvăluit că a pregătit mai multe outfituri speciale, urmând să aibă apariții spectaculoase de-a lungul întregului eveniment.

Câte rochii va purta Andreea Bălan în ziua nunții

Pe ultima sută de metri cu pregătirile, Andreea Bălan a dezvăluit că va avea nu mai puțin de trei rochii de mireasă. Fiecare este rezervată unui moment-cheie al evenimentului.

Invitată în Un podcast de seară cu Alex Dobreanu, vedeta a spus: „Am o rochie pentru ceremonie, o rochie pentru vals și încă una pentru momentul tortului. Trei rochii. Una este tip sirenă, una este ca de păpușă, pentru vals, iar a treia este scurtă. Pentru ca nunta să fie perfectă, o să am grijă să port tocuri mici, ca să nu mă doară spatele. Trebuie să stai multe ore în picioare, să dansezi și să fii printre invitați. La asta o să fiu atentă. În rest, totul va fi foarte bine, pentru că am oameni specializați care se ocupă de organizare.Victor este fericit, emoționat și nerăbdător. Este prima lui nuntă. Doamne ajută! E foarte frumos când oamenii se iubesc și construiesc împreună lucruri frumoase.”

Cum va arăta nunta vedetei și ce detalii inedite a dezvăluit

Pe lângă rochii și emoții, Andreea Bălan a vorbit deschis și despre organizarea nunții. Artista a oferit câteva detalii care conturează deja un eveniment de poveste. Aceasta a mărturisit că la eveniment vor participa aproximativ 150 de invitați. Atmosfera va fi una tradițională, cu dansul mirilor, obiceiuri românești și un meniu ales cu mare grijă.

„Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât. M-a întrebat dacă mai vreau să mă căsătoresc vreodată, dacă vreau să îmbrac din nou rochia de mireasă. Știa deja că îmi doresc asta. La turnee mă trecea drept wife, pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea. El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea. Pentru el a fost un semnal clar că îmi doresc acest lucru și că mi-ar plăcea să-i port numele.

Mă bucur să-i port numele, pentru că este un nume internațional, el este cunoscut în lumea tenisului. O să fiu Andreea Bălan Cornea – Bălan rămâne numele de scenă, iar în afară, când merg cu el, voi fi Cornea. Acolo el strălucește, iar eu sunt familia, femeia din spatele unui bărbat. Nunta va avea loc pe malul lacului Buftea și vor fi aproximativ 150 de invitați. Am stabilit locația, meniul, cine va cânta și am trimis deja invitațiile. Va fi o nuntă tradițională, cu dansul mirilor, obiceiuri și mâncare tradițională”, a mai declarat cântăreața, potrivit click.ro.

