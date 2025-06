Andreea Bălan: „Tot timpul am programul încărcat”. Ce face artista într-o zi și cum își petrece timpul cu cele două fete

a vorbit despre cum își petrece timpul cu cele două ale ei, Clara și Ella. Artista a menționat că are tot timpul încărcat, conform .

O zi din viața Andreei Bălan

„Eu sunt cea care le duce la activități și de obicei le iau de la școală, la ora 12.00 și apoi într-o zi au gimnastică, în altă zi tenis, în altă zi au pian, iar apoi, o zi pe săptămână au înot. Dacă într-adevăr am o filmare și sunt 12 ore plecată la filmare sau am un videoclip atunci mă înlocuiește mama sau chem o doamnă sau un șofer. Trebuie să mă înlocuiască cineva în ziua respectivă. Dar în general eu le iau de la școală și le duc la activități pentru că vreau să petrec cât mai mult timp cu ele și știu că perioada asta de copii mici trece foarte repede”, a mărturisit Andreea Bălan.

Familia are planuri pentru această vară. Vor merge la Disneyland Paris în luna august.

„Tot timpul am programul încărcat. Dacă nu e vara, vine toamna, apoi vine decembrie, în ianuarie-februarie sunt mai liberă dar în rest am tot timpul evenimente. Voi face din nou un spectacol grandios la Sala Palatului, anul viitor, urmează să anunț data, o vom publica în curând, dar cel puțin la un an jumate-doi ani, mi-am propus să fac Sala Palatului. În rest, am avut turneul de 14 orașe în toată țară cu “Povestea sufletului meu”, am continuat după Sala Palatului. Acum sunt într-un mini turneu cu Yoki Doki, cu spectacole pentru copii, “Fii eroul visului tău”…treabă multă, apoi videoclipuri, lansări, colaborări cu branduri…”, a spus artista.

„Fac sport, am grijă să mă întrețin cu creme, cu alimentație bună! Cam așa am grijă de mine. Nu e vorba de diete, e vorba să mănânci puțin. Dacă într-o zi știu că am mâncat mai mult, fac mai mult sport. După 35 de ani metabolismul încetinește și dacă nu ai grijă ce mănânci…Nu poftesc așa, neapărat, la dulciuri, poate la o amandină…Dieta de vară: mult sport, apă și fructe, multe fructe, legume. Dacă nu ai tot timpul o disciplină nu poți să faci ceva pe timp de vară sau în pragul unui eveniment. Trebuie să faci sport, să ai grijă de pielea ta cu creme, masaje, somn. Eu fac sport 40 de minute pe zi, dansez cu Petrișor la concerte. Am și eu o genă bună dar e și o disciplină pe care o ai în timp”, a mai spus Andreea Bălan.