Andreea Bănică a ajuns de urgență la spital. Ce i s-a întâmplat artistei: „M-a durut îngrozitor”

în urmă cu o seară, suferind de dureri intense. Medicii au efectuat analize și investigații, iar artista a împărtășit cu fanii săi momentele dificile trăite în acea zi pe patul de spital.

Andreea Bănică a ajuns de urgență la spital

că totul a început cu niște dureri de cap înspăimântătoare, iar scenariul de vara trecută, când a experimentat aceleași simptome, s-a repetat. Cu toate acestea, de data aceasta, situația a devenit mai gravă, conducând-o direct în grija medicilor. Aceștia au efectuat mai multe proceduri pentru a investiga starea Andreei Bănică.

Artista Andreea Bănică a dezvăluit că niciun tratament nu a avut efect în ameliorarea stării sale de sănătate, iar situația s-a înrăutățit. Ea va continua investigațiile și va efectua o nouă procedură în această seară pentru a identifica cauza durerilor sale, scrie .

„Ieri am ajuns cu dureri mari la clinică. Se pare că mai rău decât am fost în vară. Ieri m-a durut îngrozitor capul mai că îmi venea să plâng! Nu mi-a trecut cu nimic! Am făcut fizioterapie, apoi mi-au analizat postura. Clar ceva m0a descentrat. Am de făcut un RMN, iar mai pe seară merg din nou la ortoped. Super, ce să zic?”, a scris Andreea Bănică, pe Instagram.

Artista a avut probleme la picior în urmă cu un an

Cu aproximativ un an în urmă, Andreea Bănică a fost nevoită să își dedice o parte semnificativă din timp vizitelor medicale din cauza unor probleme la picior. Pentru a remedia afecțiunea, artista a fost văzută purtând o orteză.

Deși a traversat o perioadă dificilă, Andreea Bănică s-a adaptat la noul „accesoriu” și a depus eforturi susținute pentru a rămâne activă. În cele din urmă, eforturile ei au fost răsplătite, iar medicii au decis să îi înlăture orteza. Problemele pe care le întâmpina au fost astfel vindecate.