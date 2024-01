Andreea Bănică are inima sfâșiată în bucăți! Artista trece printr-o perioadă extrem de grea: „Te-am iubit ca pe copiii mei”

Andreea Bănică, una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală din România, este copleșită de durere. că una dintre cele mai dragi ființe din viața sa a murit.

Animalul de companie al Andreei Bănică a decedat

În vârstă de 45 de ani, Andreea Bănică traversează o perioadă grea în viața sa, asta după ce a rămas fără una dintre cele mai dragi ființe ale sale.

Se pare că Nino, cățelul familiei, a murit. , care a făcut parte din viața artistei în ultimii 16 ani, avea mai multe probleme de sănătate.

„Rămâi cu bine, micuțul meu! Te-am iubit ca pe copiii mei. O parte din inima mea vine cu tine. Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune!”, a scris aceasta pe .

Andreea Bănică trece printr-o perioadă foarte dificilă

Pentru că se simțea foarte rău, Andreea Bănică a decis ieri să meargă cu patrupedul ei la .

„De dimineață, Nino a căzut din picioare și a urlat atât de tare încât am crezut că mor cu el odată. După criză i-a dat Lucian să mănânce și a mâncat cu poftă mare, apoi am stat 2h cu el până am crezut că este mai bine.

Am plecat după cu copiii la școală și când m-am întors făcuse din nou aceeași criză. L-am urcat în mașină și am pornit spre spital și când așteptam să îl preia și-a dorit să coboare din pătuț. L-am lăsat pe jos crezând iar că este mai bine (speranța moare ultima)!

Doar am crezut, pentru că s-a lăsat pe vine și mi-am dat seama că nu este în regulă, l-am luat în brațe, a dat capul pe spate și a răcnit de durere!!! Odată cu el, și inima mea! Nu știu dacă plec de aici cu el viu acasă sau. Atât de dureros ”, a postat cântăreața în cu o zi.