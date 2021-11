Andreea Bănică, chinuită de Covid-19: „Stăm toți și suportăm ce se întâmplă în această perioadă”

Pandemia a lăsat o amprentă în activitatea interpreților din România. Artiștii se plâng că sunt nevoiți să anuleze spectacole. Veniturile acestora au scăzut semnificativ.

Andreea Bănică, în criză

Andreea Bănica a suferit mult din cauza situației epidemiologice din țară. Concertele artistei au fost anulate sau reprogramate. Interpreta nu prea urcă pe scenă.

Cântăreața face o pauză lungă de la cântat. Următorul concert al vedetei este programat în vara anului viitor. Aceasta se salvează datorită campaniilor publicitare. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Tocmai m-a anunțat Lucian că am un concert la anul în iunie. Le luăm pentru anul viitor. A fost un an foarte prost pentru toți, dar mergem înainte. Unii s-au reorientat, eu am grijă de familia mea. Sunt foarte bine în online, muncesc foarte mult, am o comunitate care trebuie susținută. Ca influencer da, îmi merge foarte bine”, a explicat Andreea Bănică pentru Impact.

Când a avut ultimul concert

Artista recunoaște că trece printr-o perioadă dificilă. Îi este greu să fie departe de scenă. Interpreta abia așteaptă să se întoarcă la viața de odinioară.

„Concerte nu a avut mai nimeni, decât foarte rar. Nu am auzit pe nimeni să aibă programat ceva de Revelion. Stăm toți și suportăm ce se întâmplă în această perioadă. Eu am suferit enorm din cauza faptului că am fost obișnuită o viață să fac asta, e munca, meseria mea. E foarte greu să nu urci pe scenă, să faci alte lucruri. Ultimul concert l-am avut prin vară, și primul la fel, atunci când s-a dat drumul au fost câteva. Dar doar atât”, a mai spus Andreea Bănică pentru sursa citată.

Cum a trecut familia Andreei Bănică prin Covid-19

Vedeta spune că s-a vaccinat și nu a trecut prin Covid-19. Lipsa concertelor i-a oferit mai mult timp liber, pe care poate să-l petreacă alături de cei dragi.

„Ne-am vaccinat toți, inclusiv Sofia. Suntem foarte cuminți și ascultători, niciunul nu a avut Covid. Ne-a ținut departe pentru că ne-am protejat. Sofia e înnebunită, avea mâinile praf de la prea mult dezinfectant. Această perioadă, cu siguranță, o să-i marcheze toată viața”, a conchis Andreea Bănică.