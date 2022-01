Drama neștiută din viața lui Brânzoi din „Las Fierbinți”: „Acum vreo 12 ani era să dau colțul”

Ionuț Ciocia a devenit cunoscut publicului larg după ce interpretat rolul lui Brânzoi în serialul-fenomen „Las Fierbinți”. Mii de telespectatori sunt fascinați de talentul actorului și îi urmăresc prestația în fiecare săptămână.

Brânzoi s-a confesat lui Bobiță

Celebrul „Brânzoi” este mai discret atunci când vine vorba despre viața personală. Actorul nu este obișnuit să dezvăluie mai multe detalii despre familia sa, însă, acesta a făcut o excepție.

Vedeta a fost invitată la podcastul colegului, Mihai Bobonete, căruia i-a povestit despre cele mai fericite și cele mai triste momente din viață. Vezi mai multe poza în galeria foto de AICI.

Ionuț Ciocia are 50 de ani. Foarte puțini știu că actorul s-a confruntat cu probleme de sănătate. Viața acestuia a fost în pericol. Bărbatul a fost internat și a petrecut două luni în spital.

„Acum vreo 12 ani era să dau colțul, am făcut o pneumonie foarte urâtă, peste care s-a suprapus stafilococul auriu. Doamna doctor de la Spitalul Municipal i-a zis soției mele, are șanse 50 cu 50. Am stat în spital vreo două luni de zile, iar la terapie intensivă, două săptămâni. Nu pe aparate, am stat mai protejat să nu iau alte infecții”, a dezvăluit actorul pe YouTube.

Celebrul „Brânzoi” a trecut prin mai multe greutăți, dar a știut să le facă fața. Actorul nu a cedat în fața greutăților. Acesta a fost susținut de soția sa.

„Ce mă doare la 50 de ani? Până mă încălzesc dimineața… zici că sunt Trabant… Glumesc, fiecare vârstă e frumoasă, depinde cum o trăiești și cum ți-o asumi”, a afirmat actorul, în cadrul interviului pe YouTube.

Cu cine se iubește actorul din „Las Fierbinți”

Ionuț Ciocia are o familie fericită și unită. Actorul iubește și este iubit. Soția artistului se ascunde de ochii lumii. Aceasta preferă să rămână în umbra celebrului soț.

„Am zis că meseria noastră e destul de ciudată, azi ai angajamente, mâine n-ai. Şi atunci am zis: ‘bă, nu-mi iau actriţă, să nu murim amândoi de foame’. Nu, întâmplarea a făcut să nu fie actriţă, pentru că am avut şi prietene actriţe. Întâmplarea a făcut să mă însor cu ea. Aşa a vrut Dumnezeu”, a mărturisit Ionuț Ciocia, citat de playtech.

Celebrul Brânzoi joacă la Teatrul „Ion Creangă” și a studiat „Actorie” la Universitatea Naţională de Artă Teatrală si Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.