Andreea Bănică, dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu cei doi copii: „Nu ştiu dacă se poate numi prietenie”

Andreea Bănică este una dintre cele mai sexy femei din lumea showbizului românesc. Artista a reușit să-și construiască o carieră de vis și este mămică a doi copii. Vedeta are acasă două comori, o fată și un băiat, de care este foarte mândră.

Andreea Bănică, dezvăluiri despre creșterea copiilor

Vedeta a vorbit deschis despre creșterea celor doi copii și a dezvăluit cum privește legătura dintre aceștia. Se pare că metodele de educație la care apelează artista sunt eficiente și o ajută să mențină o relație armonioasă cu odraslele ei.

„Din punctul meu de vedere, o mamă nu ştiu dacă poate să fie prietenă cu copiii ei. Copiii îşi aleg prietenii şi nu vor veni niciodată acasă să spună totul în faţă, cum nici eu nu am făcut asta, la rândul meu, acasă, la mama şi la tata şi nici Lucian.

Nu ştiu dacă se poate numi prietenie, probabil prietenia aceasta se va lega mai târziu, după ce Sofia va împlini 20 de ani, atunci când şi 24 de ani, când creierul ei se va dezvolta şi va ajunge la maturitate. Până atunci zboară păsărelele!”, a dezvăluit Andreea Bănică, citată de

Andreea Bănică, un gest surprinzător

Andreea Bănică a povestit că i-a făcut chiar și un card fiicei sale, semn că are încredere în ea pentru a-i da acces la partea financiară.: „Da, Sofia are un card, pe care i l-am făcut.

Noi știm foarte bine ce bani are pe el, când are nevoie cere, ne sună, vreau și eu bani. Nu este o fetiță cheltuitoare, nu cere multe lucruri, chiar e un copil echilibrat deocamdată.

Este cardul ei, are acces tot timpul, ea știe foarte bine cum își cheltuiește banii. I-am spus să aibă grijă, să știe ceea ce cheltuiește, să vadă ce, pe cât, cum, să nu cheltuiască așa, pentru că banii nu cad din cer, banii se muncesc.

Nu are o sumă lunar, pentru că nu este un copil cheltuitor. Are nevoie de bani pentru școală, să-și ia mâncare la școală, cartelă de metrou, merge la o onomastică, dar tot eu îi iau cadouri, este cumpătată, are grijă de bani”, a spus vedeta pentru

Andreea Bănică și Lucian Mitrea s-au căsătorit în 2008, iar un an mai târziu artista a devenit mamă, după ce a adus-o pe lume pe Sofia Maria.

Micuța cu ochi verzi și păr blond a crescut și s-a transformat într-o domnișoară superbă. Mai mult decât atât, Sofia pare să fi moștenit talentul mamei sale.