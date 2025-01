Andreea Bănică, vacanță de coșmar la schi. Ce a pățit familia ei după ce au ajuns cu toții în Bulgaria

Celebra cântăreață a povestit pe rețelele sociale cum vacanța pentru care a optat și în care trebuia să se relaxeze, s-a transformat într-o adevărată provocare pentru familia ei.

Recent, ea a mers într-o vacanță la schi, în , alături de soțul său, Lucian, și de cei doi copii ai lor.

Ajunși în Bulgaria pentru a se bucura de pârtiile de schi și de peisajele montane, iată că planurile lor au fost date peste cap.

Vedeta a fost nevoită să petreacă nopți dificile

Atât Lucian, cât și fiul lor, Noah, au răcit, iar starea acestora a necesitat îngrijire constantă. Vedeta a fost nevoită să petreacă nopți dificile, ocupându-se de tratamente și de administrarea medicamentelor pentru cei doi. Cu toate că fiul lor prezintă simptome mai ușoare, Lucian pare să fie afectat mai tare, lucru care a pus o presiune suplimentară asupra Andreei.

“Bună dimineața! Nu știu cât de bună este, dar dimineață este clar, pentru că nu văd bine de la soarele asta superb, divin. După cum ați văzut, am ajuns în Bulgaria, la schi, ai mei bolnavi, de fapt Lucian foarte bolnav, azi-noapte am stat cu frecții și cu medicamente, Noah puțin tușește și îl doare în gât, dar i-am dat și lui medicamente, eu am luat preventiv, sora trebuie să-ți dau și ție preventiv! (…)

Avem o priveliște superbă aici, dar vreau să mănânc ceva finuț, micul dejun e foarte mișto aici, au de toate. (…) După o noapte foarte mișto… dacă nu mă dau azi pe schiuri leșinată așa, o să mai am încă 10 kilograme luna asta”, a spus Andreea Bănică în mediul online, potrivit .

Cu toate că situația este extrem de dificilă, Andreea încearcă să găsească partea pozitivă. Priveliștea spectaculoasă din stațiunea în care s-au cazat și atmosfera plăcută au reprezentat un mic respiro în situația în care se află familia cântăreței.