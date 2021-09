Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de ştiri din România. Frumoasa brunetă aduce informaţiile de ultimă oră de mai bine de 25 de ani pe diferite posturi TV generaliste.

Jurnalista a fost în atenţia publicului şi prin prisma vieţii private. După căsnicia cu Andrei Zaharescu, s-a măritat cu Constantin Stan. Din primul mariaj, Andreea Berecleanu are doi copii: Eva, 20 de ani, şi Petru, de 16 ani.

Eva Zaharescu, aproape goală la mare

Eva, fiica Andreei Berecleanu şi a lui Andrei Zaharescu, s-a transformat într-o tânără superbă și foarte îndrăzneață. Aceasta are 20 de ani și a început deja să le copieze pe unele dive de la noi și nu numai pentru a-i încânta pe internauți. Tânăra studiază la Londra, dar revine deseori în România pentru a petrece timp cu familia.

Eva Zaharescu a șocat pe toată lumea cu ultima sa apariție. Tânăra a încins mințile multora cu ajutorul unui costum de baie superb, dar în special cu trupul său bine sculptat. Aproape sigur, mama ei şi-ar dori ca această imagine să dispară de pe net, dacă ar fi posibil.

Andreea Berecleanu, mândră de copiii ei

Andreea Bereclenu vorbește cu mândrie despre copiii ei. Eva are 20 de ani, iar Petru are 16 ani.

„Sunt lucruri speciale pentru mine. Sunt lucruri în continuă transformare. Copiii sunt prelungirea noastră în univers, așa se spune. Eva are aproape 20 de ani, Petru aproape 16. Sunt extrem de diferiți și totodată seamănă atât de mult. Sunt lucruri pe care numai mamele le văd. Și tații au rolul lor, dar sunt lucruri pe care numai o mamă le vede.

Am greșit ca mamă, cu siguranță. Nu pot să-ți dau un exemplu acum. Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învățat de la ei. Trebuie să fii deschis, receptiv. Eu i-am învățat să nu mintă. Eu detest minciuna și mă refer la minciuna gratuită. Uite că ei m-au învățat că și minciuna are rolul ei și să nu mai fac o tragedie din asta. Eu mă bucur de procesul ăsta și mă bucur că mă așteaptă alte învățături de la ei„, a declarat Andreea Berecleanu, potrivit viva.ro.