se află pe micile ecrane de mai bine de trei decenii. Vedeta a prezentat, de-a lungul timpului, buletine de știri care au consacrat-o în lumea media.

a făcut destăinuiri despre viața profesională, dar și personală. Aceasta a mărturisit ce relație are cu mama ei, dar și ce momente dificile a întâmpinat odată cu plecarea de acasă.

Cuprins:

Când va renunța Andreea Berecleanu la meseria de jurnalist: „Nu a existat niciodată o pauză”

Cât de greu i-a fost când a plecat de acasă și ce momente dificile a întâmpinat

Ce relație are Andreea Berecleanu cu mama ei

Andreea Berecleanu își iubește meseria foarte tare, iar profesia ei a ajuns să facă parte din ceea ce e ea. Deși în ultima vreme nu mai este la fel de activă, vedeta a povestit că nu va renunța în viitorul apropiat la această meserie pe care o face cu drag de ani de zile.

„Am stat puțin departe, câteva luni. Raportat la cei aproape 35 de ani, chiar e prea puțin. Poate că noi, cei aflați în fața oamenilor, atația ani expuși tuturor tipurilor de public, de emoții, de consum, stres, ar trebui să luăm un an sabatic, din când în când. În ceea ce mă privește, nu a existat niciodată o pauză de meserie, aceea de jurnalist și comunicator, și nici nu va fi prea curând, probabil”, a spus Andreea Berecleanu, conform

Prezentatoarea a plecat de acasă pe când era doar o adolescentă. O tânără de 18 ani cu visuri mii în ghiozdan, care a reușit să răzbească în viață. Chiar dacă acum lucrurile sunt foarte bune în viața ei și se bucură de un real succes, pentru Andreea nu au fost mereu lucrurile la fel de roz.

La începuturi, a fost nevoită să aibă mai multe joburi pentru a se putea întreține, iar varianta de a primi bani de la părinți, nu a fost o opțiune pentru ea.

„Când îmi număram banii, cred. Pentru că, din momentul plecării de acasă, de la ai mei, nu am mai cerut sau așteptat bani. Am avut cât mai multe joburi, așa încât să nu fiu niciodată în pană financiară sau sub un nivel/confort pe care-l avusesem acasă”, a adăugat vedeta.

Vedeta este foarte apropiată de mama ei. de curând, cele două au mers la Roma, cu prilejul unei călătorii pe care a trebuit să o facă soțul Andreei, medicul estetician Constantin Stan.

Totuși, ea și mama ei obișnuiesc să facă excursii și fără vreun motiv anume. Prezentatoarea de știri a mărturisit că ambele sunt foarte spontane și merg, ori de câte ori au ocazia, în vacanțe împreună.

„Am avut o plecare la Roma, prilejuită și de participarea soțului meu la un Congres important, așa încât am avut ideea de a petrece timpul și cu mama, mai ales că știam că va fi încântată. Dar eu am aceste evadări, chiar și doar eu cu ea, cât de des putem. Se întâmplă să ne urcăm dimineața în tren spre mare, să mâncăm o saramură de crap, să ne plimbăm la malul mării sau pe străzi și să ne întoarcem seara. În privința călătoriilor și a spiritului dinamic, îi semăn în totalitate”, a mai spus prezentatoarea de știri.