B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în vacanță, în Grecia. „Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top”

Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în vacanță, în Grecia. „Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top”

B1.ro
08 sept. 2025, 18:32
Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în vacanță, în Grecia. „Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top”
Foto: Instagram/@andreeaesca

Anul acesta, pentru Andreea Esca, vacanța de vară a însemnat și Grecia. Celebra prezentatoare TV și-a petrecut câteva zile pe insula Antiparos, acolo unde a avut ocazia să facă cunoștință cu o persoană cu adevărat specială, căreia i-a dedicat o postare pe rețelele de socializare.

Cuprins:

  1. Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în Grecia
  2. Ce a spus Andreea Esca despre femeia care a fascinat-o, în vacanța din Grecia

Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în Grecia

Grecia a cucerit-o pe Andreea Esca nu doar prin peisaje spectaculoase, dar și prin persoane cu o povești de viață impresionante. Celebra prezentatoare de știri a avut ocazia să stea de vorbă cu o fostă producătoare și regizoare de televiziune din Atena, care a dat la schimbă viața agitată a capitalei grecești pe liniștea insulei Antiparos.

Acum, are în grijă o fermă care furnizează produse unui hotel celebru, o grădină de legume, o livadă de pomi și mai multe animale.

Ce a povestit Andreea Esca despre femeia care a fascinat-o

Însă, se pare că această femeie care a fascinat-o pe prezentatoarea româncă, nu a dat complet uitării fosta ei viață. Lucrul în televiziune a ajutat-o să deprindă abilități care, astăzi, îi sunt de foarte mare folos în coordonarea unei echipe.

„Ieri, cel mai mult mi-au plăcut plaja sălbatică de la Faneromeni (Antiparos) și întâlnirea cu minunata doamnă @mar1cle, care se ocupă de ferma de unde provin toate produsele pentru un renumit hotel din Antiparos și care mi-a povestit că a fost, o viață, producător și regizor de televiziune, în Atena. Din mamă grecoaică și tată francez-marocan, a decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă, unde prietena ei înființa un hotel. Acum are grădină de legume, livadă de pomi, păsări, pisici. Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top și skill-urile de coordonare a echipei. Din care face parte și Despina, care e mama pâinii…

Seara, a fost aproape plină Luna mea. Asta seară va fi plină. Poate o văd din avion. Că e cazul să mai mergem și acasă”, a scris vedetă pe rețelele de socializare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dan Negru, mesaj tranșant la început de an școlar. „Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei”
Monden
Dan Negru, mesaj tranșant la început de an școlar. „Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei”
Ispita de la Insula Iubirii care avea, de fapt, o iubită acasă, însă, a reușit să ispitească și o concurentă. Detalii bombă ies acum la iveală!
Monden
Ispita de la Insula Iubirii care avea, de fapt, o iubită acasă, însă, a reușit să ispitească și o concurentă. Detalii bombă ies acum la iveală!
Monica Anghel, detalii despre intervenția suferită la ochi. Cum se simte artista după operație
Monden
Monica Anghel, detalii despre intervenția suferită la ochi. Cum se simte artista după operație
Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
Monden
Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
Monden
Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale
Monden
Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale
Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă
Externe
Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă
Anca Serea, alături de copii, cu ocazia începerii noului an școlar. Ce a transmis mămica
Monden
Anca Serea, alături de copii, cu ocazia începerii noului an școlar. Ce a transmis mămica
Karmen și Olga Barcari, despre relația lor: „O compatibilitate extraordinară”. Cum au trăit aventura „Asia Express”
Monden
Karmen și Olga Barcari, despre relația lor: „O compatibilitate extraordinară”. Cum au trăit aventura „Asia Express”
Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț
Monden
Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț
Ultima oră
18:29 - Theodor Paleologu, despre Ilie Bolojan, după ce Liiceanu l-a comparat cu Moise: „Are ghinion” 
18:29 - Anestezistul care a cutremurat întreaga țara. Ce le făcea pacienților săi? Secretul a ieșit la iveală
18:05 - Un spion a fost prins în România. Este vorba despre fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova. Unde ar fi avut loc întâlnirile cu ofițeri KGB din Belarus
17:58 - La scurt timp după ce s-a întors în țară, un român a sunat la poliție să-și reclame fiica de 19 ani. Ce acuzații îi aduce tinerei
17:45 - Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști
17:37 - Lider de sindicat, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „I-am comunicat că protestele vor continua. Ziua de mâine poate să înceapă cu biocotarea activității didactice. Luăm în calcul și declanșarea grevei generale”
17:31 - Daniel David, mesaj pentru profesorii care au ieșit în stradă în prima zi de școală: „Important este să fim realiști”
17:20 - Newsweek: Haos în școală: Profesorii câștigă 4.500 lei/lună. Liderii sindicali au venituri de 35.000 lei
17:05 - Record istoric pentru prețul aurului. A depășit pragul psihologic de 500 de lei
16:48 - Dan Negru, mesaj tranșant la început de an școlar. „Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei”