Anul acesta, pentru Andreea Esca, vacanța de vară a însemnat și Grecia. Celebra prezentatoare TV și-a petrecut câteva zile pe insula Antiparos, acolo unde a avut ocazia să facă cunoștință cu o persoană cu adevărat specială, căreia i-a dedicat o postare pe rețelele de socializare.

Cuprins:

Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în Grecia Ce a spus Andreea Esca despre femeia care a fascinat-o, în vacanța din Grecia

Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în Grecia

Grecia a cucerit-o pe Andreea Esca nu doar prin peisaje spectaculoase, dar și prin persoane cu o povești de viață impresionante. Celebra prezentatoare de știri a avut ocazia să stea de vorbă cu o fostă producătoare și regizoare de televiziune din , care a dat la schimbă viața agitată a capitalei grecești pe liniștea insulei Antiparos.

Acum, are în grijă o fermă care furnizează produse unui hotel celebru, o grădină de legume, o livadă de pomi și mai multe animale.

Ce a povestit Andreea Esca despre femeia care a fascinat-o

Însă, se pare că această femeie care a fascinat-o pe prezentatoarea româncă, nu a dat complet uitării fosta ei viață. Lucrul în televiziune a ajutat-o să deprindă abilități care, astăzi, îi sunt de foarte mare folos în coordonarea unei echipe.

„Ieri, cel mai mult mi-au plăcut plaja sălbatică de la Faneromeni (Antiparos) și întâlnirea cu minunata doamnă @mar1cle, care se ocupă de ferma de unde provin toate produsele pentru un renumit hotel din Antiparos și care mi-a povestit că a fost, o viață, producător și regizor de televiziune, în Atena. Din mamă grecoaică și tată francez-marocan, a decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă, unde prietena ei înființa un hotel. Acum are grădină de legume, livadă de pomi, păsări, pisici. Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top și skill-urile de coordonare a echipei. Din care face parte și Despina, care e mama pâinii…

Seara, a fost aproape plină Luna mea. Asta seară va fi plină. Poate o văd din avion. Că e cazul să mai mergem și acasă”, a scris pe rețelele de socializare.