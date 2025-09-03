B1 Inregistrari!
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”

Ana Maria
03 sept. 2025, 18:03
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat
Gina Pistol. Sursa foto: Captură Video - SPEAK / YouTube

Gina Pistol se numără printre cele mai iubite prezențe din showbiz, însă, ascunde o durere adâncă în suflet. Ea a mărturisit că viața ei nu a fost întotdeauna roz. Bunica sa, Dumitra, a crescut-o după ce mama sa a părăsit-o la doar trei zile de la naștere.

Cuprins:

  • Ce a mărturisit bunica Ginei Pistol

  • Care au fost primele provocări ale vedetei în viață?

  • Ce a spus Gina despre familia sa și începuturile sale?

  • Cum a reușit să își construiască cariera și familia?

Ce a mărturisit bunica Ginei Pistol

„Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o”, a declarat Dumitra, potrivit Click!.

Tatăl Ginei, Emil Pistol, a fost un sprijin constant, chiar dacă imaginea publică era alta. Potrivit bunicii, acesta și-a iubit mereu copiii și a încercat să aibă grijă de ei.

Care au fost primele provocări ale Ginei Pistol

Gina Pistol a fost nevoită să muncească încă de la 17 ani pentru a-și urma visurile. Prima sa meserie a fost cea de operator xerox, iar experiențele trăite au contribuit decisiv la formarea sa:

„Ceea ce sunt eu acum este suma experiențelor trăite, din care am învățat sau nu am învățat ceva. Am venit dintr-o familie modestă, a trebuit să muncesc de mică. Și cred că undeva, oamenii care au fost în situația mea au un pic așa… este sindromul copilului sărac”, declara Gina Pistol.

Ce a spus Gina Pistol despre familia sa și începuturile sale

Vedeta a dezvăluit că, în ciuda dificultăților, familia și experiențele timpurii au modelat-o și i-au oferit forța de a merge mai departe. Relația cu tatăl său s-a consolidat după ce Gina a aflat întreaga poveste a copilăriei sale, iar legătura cu bunica a fost esențială pentru dezvoltarea sa emoțională.

Cum a reușit să își construiască cariera și familia

Anii au trecut, iar Gina Pistol și-a construit o carieră de succes în televiziune și o familie fericită alături de Smiley. Astăzi, ea rămâne un exemplu de putere și ambiție, demonstrând că dificultățile din copilărie nu trebuie să te definească, ci să te motiveze.

