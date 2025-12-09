Andreea Esca a stârnit un val de reacții în mediul online după ce a postat o fotografie în costum de baie. Imaginea, însoțită de o descriere sugestivă despre starea ei de spirit, a generat atât aprecieri, cât și comentarii critice la adresa longevității sale profesionale și a conținutului postării. Esca a răspuns cu calm și optimism, confirmând totodată că, în ciuda speculațiilor, nu este în vacanță și că își va face prezența la pupitrul știrilor.
Andreea Esca a atras atenția fanilor cu o postare recentă pe Facebook. Vedeta Pro TV a publicat o fotografie în care apare într-un costum de baie de culoare verde, pe o plajă. Gestul său a fost rapid remarcat de urmăritori, care și-au exprimat părerile în secțiunea de comentarii.
În timp ce unii au lăudat-o și i-au transmis mesaje de apreciere prezentatoareai TV, alții au ironizat-o pentru decizia de a rămâne, vreme de mai multe decenii, în același loc din punct de vedere profesional. Un internaut a făcut o remarcă acidă legată de anii petrecuți în televiziune, punând în antiteză stabilitatea profesională a jurnalistei cu schimbările de loc de muncă frecvente din societatea actuală.
„De 30 de ani cititoare de promptere! Lumea și-a schimbat de zeci de ori serviciul, tu acolo ai rămas!”, a fost comentariul utilizatorului.
Andreea Esca a gestionat situația cu multă simplitate și calm, alegând să nu escaladeze polemica. Răspunsul ei a subliniat plăcerea pe care o are pentru munca sa.
„Da! Îmi place aici! O zi bună și dumneavoastră”, a răspuns prezentatoarea.
Alte comentarii negative au vizat calitatea conținutului publicat de prezentatoare. O parte dintre urmăritori au considerat că postările și textele care le însoțeau sunt lipsite de profunzime.
„Ce postări banale, și mai ales textele”, a fost un alt comentariu.
În replică la aceste remarci, Andreea Esca a adoptat un ton optimist și detașat, așa cum obișnuiește.
„Viața e banal de frumoasă! O zi banală și dumneavoastră!”, a venit răspunsul prezentatoarei.