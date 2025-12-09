B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”

Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”

B1.ro
09 dec. 2025, 23:45
Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
Foto: Instagram/Andreea Esca.
Cuprins
  1. Ce i-a reproșat un internaut Andreei Esca
  2. Cum a răspuns Andreea Esca criticilor din mediul online

Andreea Esca a stârnit un val de reacții în mediul online după ce a postat o fotografie în costum de baie. Imaginea, însoțită de o descriere sugestivă despre starea ei de spirit, a generat atât aprecieri, cât și comentarii critice la adresa longevității sale profesionale și a conținutului postării. Esca a răspuns cu calm și optimism, confirmând totodată că, în ciuda speculațiilor, nu este în vacanță și că își va face prezența la pupitrul știrilor.

Ce i-a reproșat un internaut Andreei Esca

Andreea Esca a atras atenția fanilor cu o postare recentă pe Facebook. Vedeta Pro TV a publicat o fotografie în care apare într-un costum de baie de culoare verde, pe o plajă. Gestul său a fost rapid remarcat de urmăritori, care și-au exprimat părerile în secțiunea de comentarii.

În timp ce unii au lăudat-o și i-au transmis mesaje de apreciere prezentatoareai TV, alții au ironizat-o pentru decizia de a rămâne, vreme de mai multe decenii, în același loc din punct de vedere profesional. Un internaut a făcut o remarcă acidă legată de anii petrecuți în televiziune, punând în antiteză stabilitatea profesională a jurnalistei cu schimbările de loc de muncă frecvente din societatea actuală.

„De 30 de ani cititoare de promptere! Lumea și-a schimbat de zeci de ori serviciul, tu acolo ai rămas!”, a fost comentariul utilizatorului.

Cum a răspuns Andreea Esca criticilor din mediul online

Andreea Esca a gestionat situația cu multă simplitate și calm, alegând să nu escaladeze polemica. Răspunsul ei a subliniat plăcerea pe care o are pentru munca sa.

„Da! Îmi place aici! O zi bună și dumneavoastră”, a răspuns prezentatoarea.

Alte comentarii negative au vizat calitatea conținutului publicat de prezentatoare. O parte dintre urmăritori au considerat că postările și textele care le însoțeau sunt lipsite de profunzime.

„Ce postări banale, și mai ales textele”, a fost un alt comentariu.

În replică la aceste remarci, Andreea Esca a adoptat un ton optimist și detașat, așa cum obișnuiește.

„Viața e banal de frumoasă! O zi banală și dumneavoastră!”, a venit răspunsul prezentatoarei.

Tags:
Citește și...
Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
Monden
Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
Monden
CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
Monden
Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
Cum se înțelege Oana Ioniță cu fiul ei. Coregrafa și Max s-au văzut rar din cauza tensiunilor dintre ea și fostul soț: „Tot ce-mi doresc este să fie fericit”
Monden
Cum se înțelege Oana Ioniță cu fiul ei. Coregrafa și Max s-au văzut rar din cauza tensiunilor dintre ea și fostul soț: „Tot ce-mi doresc este să fie fericit”
Oana Roman, mesaj dur pentru români: „Vă implor, nu va mai postați în…”. Ce a scos-o din sărite pe aceasta
Monden
Oana Roman, mesaj dur pentru români: „Vă implor, nu va mai postați în…”. Ce a scos-o din sărite pe aceasta
Drew Barrymore criticată pentru invadarea spațiului personal al lui Michelle Pfeiffer
Monden
Drew Barrymore criticată pentru invadarea spațiului personal al lui Michelle Pfeiffer
Deserturi de Crăciun: Cele mai căutate rețete pentru masa festivă
Monden
Deserturi de Crăciun: Cele mai căutate rețete pentru masa festivă
De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
Monden
De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
Oana Roman: „Cea mai periculoasă și neînfricată femeie pe care o poți întâlni, este femeia care s-a vindecat singură”
Monden
Oana Roman: „Cea mai periculoasă și neînfricată femeie pe care o poți întâlni, este femeia care s-a vindecat singură”
Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
Monden
Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
Ultima oră
23:59 - Prăjitura cu piersică, desertul rapid, ideal pentru masa de Crăciun. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta care a făcut furori pe TikTok
23:50 - Cum își explică CTP atitudinea lui Nicușor Dan față de servicii și armată: „Încerc să vin cu o interpretare” (VIDEO)
23:35 - Cu ce își vor surprinde companiile angajații, în acest an, de Crăciun? Beneficiul râvnit de cei mai mulți români
23:08 - Ucraina, scandalizată după anunțul că doi artiști ruși vor concerta la Cluj: „Arta nu poate fi folosită ca paravan pentru crimele Rusiei”
22:57 - Buzoianu: PSD blochează reformele. Îmi cere demisia, dar nu i-a cerut-o lui Fechet într-o situație similară. Miza pentru PSD sunt sinecurile / Operatorul ESZ Prahova n-a avut bani de o țeavă, dar a avut 10 milioane să-și cumpere hotel (VIDEO)
22:03 - CTP, după ce Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR” (VIDEO)
21:53 - Reacția lui CTP la interviul lui Nicușor Dan pentru Le Monde: „Începe să-mi fileze ușor o lampă sau chiar mai multe”. Ce anume i-a atras atenția gazetarului (VIDEO)
21:51 - Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
21:16 - Un vlogger străin celebru laudă România. Ce mit a încercat să demonteze după vizita în țara noastră: „Mergi înainte să judeci!”
21:10 - I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Răspunsul categoric dat de ministra Mediului: „Nu voi fi intimidată sub nicio formă”