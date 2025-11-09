Andreea Esca este nu doar una dintre cele mai apreciate și cunoscute jurnaliste din România, dar și un etalon de frumusețe. Vedeta, care la cei 52 de ani se menține într-o formă fizică excelentă, a vorbit deschis despre un defect fizic pe care a reușit să îl mascheze în fața camerelor de filmat timp de decenii. Andreea Esca a mărturisit că a aflat de problema pe care o are de la primul cameraman cu care a lucrat.
În cadrul unui videoclip recent filmat, vedeta de televiziune a fost provocată să dezvăluie un defect fizic pe care îl are. Sinceră, Andreea Esca nu s-a ferit să abordeze acest subiect și a dezvăluit că primul cameraman cu care a colaborat i-a atras atenția asupra faptului că are deviație de sept. Această mică problemă devină vizibilă în anumite unghiuri, ceea ce a determinat-o pe vedetă să fie mereu atentă cum sunt poziționate camerele și luminile din platou.
„Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept. Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”, a spus Andreea într-un video postat de DJ Luiza Sabău pe Facebook.
La 52 de ani, jurnalista se menține într-o formă fizică de invidiat, punând accent pe sănătate. În urmă cu ceva timp, ea a oferit un interviu în care a vorbit ce face concret pentru a-și menține silueta. Andreea Esca nu este adepta dietelor stricte, ci mai degrabă a unui stil de viață sănătos. De asemenea, nu urmează programe de detoxifiere, ci are încredere deplină în capacitatea naturală a corpului de a se regla.
„Mai beam înainte sucuri de la detox, dar pur și simplu pentru că îmi plac, dar nu că am avut vreun program de detoxifiere. Nu mă pricep, nu știu cât de adevărate sunt chestiile astea cu detoxifieri, trebuie întrebată doamna Bilic, dar eu cred că corpul uman e foarte deștept și știe el singur, așa, să se detoxifice. Însă cred că e bine a mânca mai puțin”, a declarat Andreea Esca pentru Click!.