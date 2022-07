Andreea Liptak, milionară după 10 ani de la retragerea din televiziune. Ce dezvăluiri a făcut fosta prezentatoare de știri

În urmă cu aproape un deceniu, Andreea Liptak prezenta știrile dimineții, alături de Mihai Dedu, la PRO TV. După ce s-a retras din presă, fosta prezentatoare a înflorit. Nu doar că pare să nu fi îmbătrânit deloc, ci care îi permite să trăiască după bunul plac, fără să aibă grija zilei de mâine.

Andreea Liptak provine dintr-o familie modestă și abia după ce a cunoscut celebritatea a reușit să aibă venituri care să o mulțumească. După ce au părăsit televiziunea, prezentatoarea de la PRO TV și soțul ei au început o afacere cu cosmetice, de tip piramidal. În prezent, cei doi .

Afacerea a fost pornită de la zero, iar fosta prezentatoare a recunoscut că drumul nu a fost deloc ușor, notează

„Provin dintr-o familie simplă: tata – ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama a fost muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve Refacerea din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fără bunici și fără mamă. Am terminat o facultate și apoi încă una, pentru că am fost învățată că dacă ai carte, ai parte.

Eram studentă la Științe Economice și m-am angajat la ProRO TV Arad în urmă cu 20 de ani, că să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul simț. 6 luni am muncit în PRO TV fără un ban, pentru că pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă”, a postat Andreea Liptak.

A plecat de acasă în căutarea unui salariu mai bun

„Am fost chemată în București după 3 ani de muncă în redacția din Arad și am plecat, sperând la un salariu mai bun și la o viață decentă. Am muncit 12 ore pe zi toată viața, mi-am cumpărat împreună cu Răzvan o mașină și un apartament cu 3 camere, cu credite în franci elvețieni. Știți povestea, cred! Banca ne-a acordat un credit cu o rată de 65% din salariul nostru pe 30 de ani și apoi s-a scumpit francul de 3 ori și jumătate. Faceți calculul! A fost banca de vină?

Dați-mi voie să vă spun că nu m-a obligat să îmi fac credit. Cu atâtea griji în jurul nostru, mama mea a intrat într-o depresie de care nu s-a mai vindecat niciodată. Mama mea a murit tristă, cu o pensie de 750 de lei pe lună.

Toată viața ei ne-a sprijinit, nu a conceput niciodată să primească ajutor de la noi. Vreți să vă spun de câte ori am întârziat plata întreținerii sau plata ratei la bancă, până ne-am redresat? De câte ori am plătit dobânzi și penalități la stat pentru că nu am plătit impozitele la timp, pentru că nu știam cum să mai împărțim banii?”, a mai dezvăluit Andreea.

Andreea Liptak, cu un copil și mai multe joburi

„Cu un copil de un an și unul de 4 ani acasă, ne-am mai luat joburi în plus, am deschis o mică afacere, ca să ne putem susține. Ne-am lăsat recrutați într-o afacere de network-marketing, mulți-level, ca să putem supraviețui rămânând etici – un model de business de care au fugit toți corporatistii din jurul nostru, pentru că le-a fost teamă că li se degradează imaginea și își pierd statutul (închipuit!).

Mie nu mi-a fost rușine să vând produse bune și nu îmi este nici acum. Timp de 7 ani, m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara. Fiind antreprenor. Mă uităm în ochii fetelor mele (dacă nu dormeau când ajungeam acasă epuizată) și știam că într-o zi o să avem ceea ce merităm. Și ceapă aș fi vândut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia! Mă interesează să muncesc cinstit, nu dau doi bani pe reputație”, a scris Andreea Liptak, pe Facebook.