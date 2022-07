Cel mai tânăr milionar din România și-a pierdut cardul plin cu bani. Sebastian Dobrincu s-a trezit cu o daună de 40.000 de dolari: „O să poarte Dior la închisoare acum”

Sebastian Dobrincu este cunoscut de către publicul român ca fiind unul dintre tinerii geniali din țara noastră, el fiind și de la emisiunea „Imperiul Leilor”.

De curând, tânărul s-a trezit cu o daună de 40.000 de dolari după ce și-a pierdut cardul de credit. El a postat un story pe rețelele de socializare în care a anunțat că și-a pierdut cardul, iar cineva s-a distrat de 40.000 de euro.

Cum a reușit cineva să profite de pe urma tânărului afacerist

Acesta a văzut tranzacțiile pe aplicația telefonului și a sunat la poliție pentru a rezolva situația. Cardul era unul de credit, iar banii au fost recuperați, așa cum a menționat afaceristul.

„Am recuperat banii, vă dați seama. A început și poliția ancheta. Nu mă mai întrebați de unde avea PIN-ul. Era card de credit. Dacă îl ducea mintea, făcea tranzacții online, nu mergea în magazine și restaurante pline de camere. O să poarte Dior la închisoare acum”, a scris milionarul într-un alt story postat pe contul său de Instagram.

Averea juratului de la Imperiul Leilor

Sebastian Dobrincu a ajuns milionar de pe urma afacerilor pe care le are în domeniul IT, reprezentând astfel un bun exemplu pentru alți tineri. Cel mai tânăr jurat de la „Imperiul leilor” are 23 de ani și are o avere estimată la două milioane de dolari.

Sebastian Dobrincu a ajuns unul dintre din Silicon Valley, reușind să atingă succesul în domeniul IT cu ajutorul unei platforme digitale de marketing, Storyheap.

Intrat în lumea software-ului de mic copil, la doar 11 ani, a ajuns să fie numit „Cel mai tânăr milionar din Silicon Valley”, fiind remarcat și de revista Forbes printre tinerii de succes sub 30 de ani.