Andreea Marin, dezvăluiri emoționante după primele zile departe de fiica sa. „Încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor"

Andreea Marin, dezvăluiri emoționante după primele zile departe de fiica sa. „Încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor”

26 aug. 2025, 19:25
Andreea Marin, dezvăluiri emoționante după primele zile departe de fiica sa. „Încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor”
Sursa foto: Andreea Marin / Facebook

Au trecut deja câteva zile de când Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, și-au luat rămas-bun. Tânăra este studentă la o universitate prestigioasă din America, iar pentru vedetă, dorul de fiica ei este copleșitor.  

Ce mesaj a postat Andreea Marin, la câteva zile după plecare din America

În cea mai recentă postare a Andreei Marin, vedeta a vorbit despre sentimentele care o încearcă zilele acestea, primele în care este departe de Violeta. Alături de mesajul care i-a emoționat pe fani, fosta prezentatoare TV a încărcat și o serie de fotografii cu ea și cu fiica sa, din America. Postarea vedetei de pe Facebook a strâns rapid peste 19 mii de aprecieri și peste 600 de sute de comentarii.

„Nu, nu sunt încă în pat și nici pe continentul de peste ocean… deși tare aș vrea! Sunt trează, cu nasul în laptop la birou, doar ca încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor!”, a scris Andreea pe Facebook.

La ce universitate studiază Violeta

Pentru Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a început o nouă etapă a vieții. Tânăra este studentă la Universitatea Cornell, acolo unde studiază Dreptul, relatează Click!.

La mijlocul lunii august, Andreea Marin a plecat împreună cu fiica sa în Statele Unite ale Americii, pentru a o ajuta la amenajarea camerei de cămin în care Violeta va locui în următorul an universitar.

„Câte emoții însoțesc drumul unui părinte până la maturitatea copilului său… și când crede că în sfârșit poate respira ușurat, își dă seama că dorul e mai greu de dus decât tot ce a trăit până atunci! După ani de stres, învățare, căutări (pentru ea) și nenumărate griji și nopți nedormite (pentru mine), pot spune că săptămâna petrecută în campusul studențesc a fost un dar pentru minte și suflet, în sfârșit.

Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e nouă ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților”, a precizat vedeta.

