Radu Ștefan Bănică muncește mult și depune eforturi constante pentru a-și consolida pe cont propriu cariera muzicală, dincolo de numele moștenit. Tânărul artist a lansat recent mini-albumul „Prima Pagină”, în care cântă despre momentele-cheie din viața sa.

„Prima Pagină” cuprinde șase piese în care Radu Ștefan Bănică arată cine e el cu adevărat. Versuri precum „Am muncit să scap de griji, chiar dacă sunt ” reflectă exact acest conflict interior, greutatea numelui cu dorința de autenticitate.

„Am crescut în atenția publicului, dar nu m-a pregătit nimeni pentru ce înseamnă cu adevărat asta. ”Prima pagină” este despre mine, nu despre comparații. E despre cine sunt, cu bune și cu greșeli. ”Prima pagină” e doar începutul poveștii mele. Am pus în el momentele care m-au schimbat și m-au adus aici, cu tot ce am simțit și învățat pe drum. Despre cine sunt, cum simt și cum cresc”, a spus artistul, potrivit

Radu Ștefan Bănică a vorbit și în trecut despre cât de mult a muncit pentru a demonstra că merită cariera muzicală pe care o are și nu e doar norocul de a purta numele „Bănică”.

„Au fost momente în care am simțit că numele meu este mai mult o povară decât un privilegiu, dar niciodată nu am regretat. Sau am purtat pică, vai mă cheamă Bănică. Nu. De mic am acceptat. Când sus, când foarte jos. Nu se așteaptă lumea la astfel de lucruri, dar trebuie să înțeleagă și ceea ce am încercat eu să spun, cardul tatălui meu nu este și cardul meu. (…)

Nu m-a băgat Bănică în facultate, nu m-a băgat într-o casă de discuri, nu a dat niciun telefon cu „ia-l pe fii-miu” și foarte bine”, Radu Ștefan Bănică în trecut.