Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată despre relațiile trecute: „Nu era o bucurie că trebuia să o iau de la capăt. Te descurci până la urmă”

Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România, arată și .

Deși nu i-a plăcut să aibă secrete față de fani, la un moment dat, prezentatoarea a fost destul de rezervată în ceea ce privește relațiile ei.

Andreea Marin, dezvăluiri despre momentele mai neplăcute din viața ei

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu au evitat o lungă perioadă de timp să apară împreună în văzul tuturor. De șase ani cei doi îndrăgostiți trăiesc o poveste de iubire specială, dar cu toate acestea nu au stabilit să facă încă pasul cel mare.

De curând, fosta „Zână a Surprizelor” a vorbit despre dezamăgirile sentimentale din viața ei. de trei ori și a avut mai multe relații cu bărbați celebrii din România.

„Și eu am trecut pe lângă momentul în care cineva m-a întrebat când am râs cu lacrimi ultima dată. Am luat atât de serios totuși, încât uitam să mă mai bucur de viață. Dacă tu nu ai acel izvor de energie în tine, cum poți avea grijă de copiii tăi? Nu trebuie să fii dependentă totuși exclusiv de existența cuiva.

Trebuie să faci în așa fel încât să te simți bine cu tine. Eu mă simt bine dacă am o zi pentru mine, cu o carte în mână, pe o zi ploioasă. Trebuie să învăț să nu mai depind afectiv doar de ce fac ceilalți. Valoarea noastră nu este egală cu valoarea proiectelor pe care le facem.

Când ai credință, când știi că oricât de singur ai părea, Cel de Sus e cu tine, iar totul devine mult mai clar și mergi înainte, chiar dacă astăzi nu ai o bucată de pâine. Am ajuns la această învățătură după 40 de ani.

Pe mine nu m-a luat niciodată valul, tocmai că am pornit de la o bază grea, pentru că știam de mică că azi poți fi sus și într-o clipă totul se poate schimba. Am fost operată, am căzut din picioare de multe ori, nu știam să manevrez lucrurile, asta se învață doar în practică”, a dezvăluit Andreea Marin, potrivit .

„Doi oameni care nu se înțeleg dintr-un motiv sau altul, nici nu contează care, au varianta de a-și vedea fiecare de viață așa cum se simt ei bine. Copiii simt tot și îi afectează totul, nu le faci un bine. Ca adult, traumele din trecut se răsfrâng asupra lui. Când mi s-a întâmplat și mie asta, m-am mutat, m-am pus pe picioare, chiar dacă mi-a fost și mie frică.

Nu era o bucurie că trebuia să o iau de la capăt. Te descurci până la urmă. Trebuie să fii deschisă și vei găsi multe soluții, chiar dacă nu-i ușor. Chiar dacă pleci dintr-o poveste ca asta cu mâinile goale, vei găsi capacitatea de a o lua de capăt. Nu există nu se poate, că nu am cum să mă descurc”, a mai declarat prezentatoarea TV.