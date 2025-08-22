Un nou capitol din viața Violetăi Bănică a început, de data aceasta peste Ocean, acolo unde tânăra este studentă. Andreea Marin a însoțit-o pe fiica sa, iar la întoarcerea din America, a postat un mesaj emoționat pe pagina sa de Instagram.

Cum s-a simțit pentru Andreea Marin plecarea din America, fără fiica ei

Pentru Violeta, viitorul se scrie în . Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a fost acceptată la Cornell University, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ de peste Ocean, acolo unde va studia Dreptul. Nu doar tânăra a avut emoții la plecarea din țară, dar și mama acesteia, care a fost copleșită de trăiri atunci când s-a văzut înapoi spre casă, singură.

„Violeta a pășit deja în primul an de studiu la Cornell University, în statul New York, iar eu am mers în campus săptămâna trecută pentru a o ajuta: prima sa cameră la cămin, curățenia și instalarea, responsabilitățile noii sale vieți, emoții și entuziasm… și dorul ce m-a cuprins la întoarcerea acasă, dar să rămână între noi, acesta e un detaliu secret”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare, după revenirea în România, potrivit .

Ce sfaturi i-a dat Andreea Marin Violetei, înainte de plecarea în SUA

Violeta Bănică s-a bucurat de un sprijin enorm din partea mamei sale care, s-a asigurat că tânăra nu va pleca peste fără să știe că nici măcar distanța nu o poate împiedica să-i fie alături în momentele dificile. Andreea Marin i-a dat o serie de sfaturi fiicei ei, iar tânăra a asigirat-o că va ține cont de ele.

„Săptămâna viitoare încep să îmi fac bagajele și la început de august m-am dus. Trebuie să fiu acolo pe 15 august, dar oricum plec puțin mai devreme. Mama mi-a dat un sfat genial: «Dacă ai vreodată vreo problemă, nu rezolva singură! Sună-mă!» Și fix asta o să fac. Mi-a zis să fiu cine sunt eu, să nu mă bag în anumite grupuri doar ca să fiu inclusă. Sunt complet de acord”, a declarat Violeta la Știrile Antena Stars.