B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Raicu, despre fostele relații: „În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu”. Ce nu ar mai face niciodată

Andreea Raicu, despre fostele relații: „În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu”. Ce nu ar mai face niciodată

Selen Osmanoglu
27 oct. 2025, 09:53
Andreea Raicu, despre fostele relații: „În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu”. Ce nu ar mai face niciodată
Foto: Facebook/Andreea Raicu.
Cuprins
  1. Andreea Raicu, despre relația cu Tudor Chirilă
  2. Andreea Raicu, despre relația cu Cristi Chivu
  3. Ce nu ar mai face niciodată într-o relație

Andreea Raicu se consideră o persoană asumată. Aceasta a vorbit despre fostele relații și a menționat că nu are regrete. Iată ce a spus despre Tudor Chirilă, dar și despre Cristi Chivu!

Andreea Raicu, despre relația cu Tudor Chirilă

Andreea Raicu, privind în trecut, menționează că pentru ea nu există regrete, ci doar alegeri.

„Atunci când două persoane publice formează un cuplu, în mod evident, există mai multă expunere și uneori mai multă presiune. Dar nu cred că asta decide soarta unei relații. Ceea ce contează sunt valorile celor doi, maturitatea lor, felul în care aleg să gestioneze situațiile și cât de mult își doresc să construiască împreună”, a spus aceasta, pentru Viva.

Andreea Raicu, despre relația cu Cristi Chivu

Andreea Raicu se vede drept o persoană asumată. Aceasta nu ar schimba lucrurile din trecut care poate nu au mers tocmai bine. Întrebată dacă ar face ceva diferit, ea a mărturisit că nu s-a gândit la acest aspect.

„Nici nu m-am gândit la asta. Eu sunt foarte asumată în deciziile pe care le iau și mă gândesc bine înainte. În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu. Pentru mine nu există regrete – pur și simplu, alegeri”, a spus ea.

Ce nu ar mai face niciodată într-o relație

„Astăzi nu aș mai face concesii care să mă îndepărteze de cine sunt. Nu aș mai renunța la valorile mele, la libertatea mea interioară sau la ceea ce simt doar ca să păstrez o relație. Știu că fiecare relație este un dans în doi, iar partea mea de responsabilitate a fost că, uneori, nu mi-am setat limitele, am rămas prea mult acolo unde nu îmi mai era bine, am încercat să salvez cu orice preț sau am ignorat intuiția mea”, a mărturisit Andreea Raicu.

„Poate că, mai ales în primii ani, nu am avut maturitatea emoțională, răbdarea sau înțelepciunea pe care le am astăzi. Nu am niciun regret – toate aceste experiențe m-au învățat cine sunt și ce îmi doresc. Astăzi îmi doresc relații bazate pe onestitate, respect, iubire, valori comune și compatibilitate, nu doar pe chimie”, a adăugat.

Tags:
Citește și...
Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
Monden
Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
Monden
De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
Oana Roman impune fiicei sale aceeași regulă pe care o ura în copilărie. Iată despre ce este vorba
Monden
Oana Roman impune fiicei sale aceeași regulă pe care o ura în copilărie. Iată despre ce este vorba
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare după vizita la Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți”
Monden
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare după vizita la Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți”
Dan Negru: „Poate că Iisus n-ar fi prins o invitație azi la Sărbătoarea Catedralei, printre atâtea VIP-uri”
Monden
Dan Negru: „Poate că Iisus n-ar fi prins o invitație azi la Sărbătoarea Catedralei, printre atâtea VIP-uri”
June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
Monden
June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”
Monden
Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”
Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”
Monden
Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”
Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
Monden
Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
Anda Adam a lăsat-o pe Oana Zăvoranu fără bani. „Vorbele grele” au costat-o scump pe Querida
Monden
Anda Adam a lăsat-o pe Oana Zăvoranu fără bani. „Vorbele grele” au costat-o scump pe Querida
Ultima oră
12:47 - Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:30 - Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind