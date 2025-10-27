Andreea Raicu se consideră o persoană asumată. Aceasta a vorbit despre fostele și a menționat că nu are regrete. Iată ce a spus despre Tudor Chirilă, dar și despre Cristi Chivu!

Andreea Raicu, despre relația cu Tudor Chirilă

Andreea , privind în trecut, menționează că pentru ea nu există regrete, ci doar alegeri.

„Atunci când două persoane publice formează un cuplu, în mod evident, există mai multă expunere și uneori mai multă presiune. Dar nu cred că asta decide soarta unei relații. Ceea ce contează sunt valorile celor doi, maturitatea lor, felul în care aleg să gestioneze situațiile și cât de mult își doresc să construiască împreună”, a spus aceasta, pentru Viva.

Andreea Raicu, despre relația cu Cristi Chivu

Andreea Raicu se vede drept o persoană asumată. Aceasta nu ar schimba lucrurile din trecut care poate nu au mers tocmai bine. Întrebată dacă ar face ceva diferit, ea a mărturisit că nu s-a gândit la acest aspect.

„Nici nu m-am gândit la asta. Eu sunt foarte asumată în deciziile pe care le iau și mă gândesc bine înainte. În momentul în care am ales, nu mai stau să mă întreb dacă a fost bine sau nu. Pentru mine nu există regrete – pur și simplu, alegeri”, a spus ea.

Ce nu ar mai face niciodată într-o relație

„Astăzi nu aș mai face concesii care să mă îndepărteze de cine sunt. Nu aș mai renunța la valorile mele, la libertatea mea interioară sau la ceea ce simt doar ca să păstrez o relație. Știu că fiecare relație este un dans în doi, iar partea mea de responsabilitate a fost că, uneori, nu mi-am setat limitele, am rămas prea mult acolo unde nu îmi mai era bine, am încercat să salvez cu orice preț sau am ignorat intuiția mea”, a mărturisit Andreea Raicu.

„Poate că, mai ales în primii ani, nu am avut maturitatea emoțională, răbdarea sau înțelepciunea pe care le am astăzi. Nu am niciun regret – toate aceste experiențe m-au învățat cine sunt și ce îmi doresc. Astăzi îmi doresc relații bazate pe onestitate, respect, iubire, valori comune și compatibilitate, nu doar pe chimie”, a adăugat.