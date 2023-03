Andrei Aradits și soția sa, Andreea, au divorțat după 17 ani de căsnicie: „Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos” / Actorul a dezvăluit motivele despărțirii

Andrei Aradits a divorțat de soția sa, Andreea, după 17 ani de căsnicie.

Recent, actorul a vorbit despre despărțirea care a avut loc în mare secret, dezvăluind și cum a primit vestea fiul lor, dar și motivele despărțirii.

Andrei Aradit și Andreea au divorțat, după o căsnicie de 17 ani

Andrei Aradits a trăit o poveste de dragoste frumoasă alături de Andreea, femeia cu care a fost căsătorit aproape două decenii. Surprinzător, cei doi au divorțat în mare secret, iar actorul a fost cel care a făcut anunțul. Andrei Aradista și Andreea au împreună un băiat, pe nume Eric.

Invitat în podcastul lui Jorge, acesta a dezvăluit că a divorțat de soția lui, Andreea. De asemenea, a mărturisit că fiul lor, Eric, a pe care părinții săi au luat-o. Andrei Aradits a fost întotdeauna discret cu viața sa personală și niciodată nu a dat de înțeles că ar exista probleme în căsnicia lui.

Actorul a recunoscut că relația lor nu mai funcționat de luni bune, motiv pentru care au decis să meargă pe drumuri separate. Andrei Aradits și fosta lui soție nu au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, actorul avându-l doar pe fiul lui, Eric. Andreea a plecat în India pentru șase luni, unde face Yoga. „Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni de zile, face yoga. Doar eu cu el (n.r. Eric ) suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta”, scrie .

Andrei Aradits a căutat validare după despărțire

„E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.(…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum.Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”,a mai spus actorul.

Andrei Aradits a mai declarat că la scurt timp după despărțirea de soția sa a căutat validare pe aplicațiile de dating și chiar a avut câteva întâlniri.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi , de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că „ok, lumea mă place’” Doar că, la un moment dat s-a îndrăgostit o fată de mine și am zis că nu, gata”, a mai spus actorul.