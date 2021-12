Cât câștigă Andrei Aradits, celebrul actor din „Vlad”: „Poți să fii o javră fără caracter”

Andrei Aradits și-a construit o carieră de succes. Actorul este implicat în mai multe proiecte și se bucură de aprecierea publicului.

Cât valorează un actor

Vedeta din „Vlad” a fost invitatul lui Cătălin Măruță, căruia i-a povestit despre veniturile sale colosale și a mai vorbit despre valoarea artiștilor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Actorul a vorbit, pentru prima dată, despre viața personală și cea profesională. Cu toate că nu a precizat o sumă exactă, acesta a dat de înțeles că are venituri mari și poate să-și permită un trai decent.

„Comparativ cu Brad Pitt nu. Comparativ cu ceilalți da. Depinde unde te compari. Știi că am citit o chestie, că dacă ai peste 60.000 de euro în general și în proprietăți și în conturi, faci parte din 10% cei mai bogați oameni din lume. Gândește-te la Africa, Asia. Tu, noi doi, facem parte din 10% cei mai bogați oameni din lume. Sunt cel puțin 9 mai fraieri ca noi. Nu mai zic…suntem albi, suntem bărbați. Suntem în primii 10%, e ok. Eu cred că mitul ăla cu ăla care a plecat de jos nu mai există. Ăla care a făcut o cizmă și apoi o fabrică de cizme. Și apoi e marele cizmar al Italiei, ceva așa. Asta a dispărut. Cred că acum moștenesc averile și merg de colo colo, nu cred că mai funcționează capitalismul ăla de la bază. Poate prin IT e vreunul care mai face vreo aplicație de pică toată lumea în fund”, a explicat Andrei Aradits în cadrul podcastului.

Ce îl leagă de Brad Pitt

Vedeta se compară mult cu Brad Pitt. Cei doi actori sunt născuți în aceeași zi. Andrei Aradits este solidar cu starul din Hollywood și îi susține ideea că actorii nu sunt oameni inteligenți.

Mi-a trimis soția un interviu cu el și cu Hopkins și mi s-a părut drăguț așa, și la un moment dat zicea Hopkins acolo că: Frate, de ce ne tot întreabă lumea chestii când noi, actorii, suntem în general destul de proști de fapt. Și adevărul ăsta e. Lumea își imaginează că dacă apari la televizor…actorii nu sunt intelectuali de fapt. Nu, sunt, nu e adevărat. Știi că poți să fii un actor minunat și dacă ești prostuț? Știu colegi care sunt prostuți, dar sunt niște actori minunați. Mai mult, poți să fii o javră fără caracter și să fii un actor minunat. Cunosc, da. Doamne iartă-mă, da”, a mai adăugat actorul.

