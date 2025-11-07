B1 Inregistrari!
Andrei Bănuță, destăinuiri despre relația pe care o are cu Teo Trandafir: „Îi mulțumesc că îmi permite să o numesc prietena mea”

07 nov. 2025, 11:30
Sursă foto: Instagram/@andrei_banuta
Cuprins
  1. Andrei Bănuță, recunoscător pentru prietenie lui Teo Trandafir. Ce a spus cântărețul despre ea
  2. Cu cine și-ar dori Andrei Bănuță să colaboreze

Andrei Bănuță este unul dintre cei mai apreciați artiști din generația tânără și, deși a devenit cunoscut de doar câțiva ani, acesta a reușit să facă o mare de oameni să îl iubească. 

Artistul a făcut declarații despre pasiunea lui nemărginită, muzica, dar și despre relația de prietenie pe care o are cu prezentatoarea Teo Trandafir.

Andrei Bănuță, recunoscător pentru prietenie lui Teo Trandafir. Ce a spus cântărețul despre ea

Andrei Bănuță a vorbit, într-un interviu recent, despre cunoscuta prezentatoare de televiziune, Teo Trandafir. Este cunoscut faptul că cei doi au o relație specială, iar cântărețul a fost chestionat cu privire la acest lucru.

Artistul a precizat că încă de când era un copil, o urmărea pe Teo cu admirație, iar faptul că la ani distanță, cei doi s-au întâlnit și au realizat că este o conexiune aparte între ei, a fost de-a dreptul fascinant pentru el.

„Pe Teo o urmăresc la televizor de mic, iar faptul că astăzi suntem prieteni e de-a dreptul copleșitor. Ne-am întâlnit prin intermediul emisiunii pe care o prezenta în acea perioadă, iar pe măsură ce discutam, am descoperit reciproc că nu am apărut întâmplător unul în viața celuilalt. E un om extraordinar de inteligent, am enorm de multe lucruri de învățat de la ea și îi mulțumesc că îmi permite să o numesc prietena mea”, a declarat Andrei Bănuță pentru viva.

Cu cine și-ar dori Andrei Bănuță să colaboreze

Artistul a fost întrebat dacă există o anumită persoană cu care ar dori să colaboreze pe plan muzical, însă acesta a explicat că nu ar putea da un singur nume.

„N-aș putea să mă limitez la un singur stil muzical, pentru că fiecare stil pe care îl abordez mă reprezintă. Chiar dacă, uneori, ar părea că este un contrast foarte mare între piese, atât versurile sensibile, cât și ritmurile balcanice fac parte din mine. Sunt mulți artiști cu care mi-ar plăcea să colaborez, să vedem însă ce surprize îmi rezervă viitorul”, a adăugat vedeta.

