Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba

Andrei Lemnaru, în sezonul 9 al emisiunii , are o relație foarte apropiată cu o ispită de pe insulă. Și nu, nu este Andrușca.

Femeia a făcut o postare în care a explicat natura relației dintre ei doi, asigurându-le pe admiratoarele tânărului că nu există soi de ceva amoros între ea și el.

Cuprins:

De cine este apropiat Andrei de la „Insula Iubirii”

Ce spunea Andrușca despre relația dintre ea și Andrei

De cine este apropiat Andrei de la „Insula Iubirii”

Ispita Amelia a postat recent mai multe fotografii cu ea și Andrei, în dreptul cărora a scris un mesaj referitor la conexiunea dintre ei doi. Aceasta a descris relația ca fiind „specială”, pur de prietenie.

„Am o relație specială cu Andrei – e genul de om pe care îți dorești să-l ai alături și la bine, și la rău. Pe insulă am legat o prietenie strânsă, iar afară nu am făcut decât să o facem și mai frumoasă. Ne susținem reciproc și putem vorbi despre orice, oricând. Sunt mândră să spun că mi-am mărit familia și că i-am făcut loc în viața mea ca frățior mai mare. Îl iubesc maxim! ❤️

(Fetelor, relax, îl puteți aborda în continuare 😂😂)”, a scris ispita Amelia pe alături de pozele cu ea și Andrei.

Vezi această postare pe Instagram

Ce spunea Andrușca despre experiența „Insula Iubirii”

Deși au legat o conexiune puternică în Thailanda și au decis să plece împreună acasă, Andrușca și Andrei nu au fost pentru mult timp împreună. Totuși, ispita a făcut o postare pe rețelele de socializare în care a explicat cum a transformat-o experiența de pe „insulă”.

„Insula Iubirii a fost pentru mine una dintre cele mai intense experiențe din viața mea. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și care mi-au trimis reacții peste reacții atât de multe, majoritatea pline de energie bună și pozitivitate. Chiar dacă eu și Andrei nu am rămas împreună, am rămas cu amintiri prețioase, cu lecții de viață și cu recunoștință în suflet. Pentru mine, asta e adevărata valoare a insulei să te descoperi pe tine, să trăiești la intensitate maximă și să lași în urmă o poveste sinceră”, a scris ispita Andrușca, pe TikTok, conform