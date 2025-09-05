B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba

Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba

Elena Boruz
05 sept. 2025, 13:56
Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba
Sursă foto: Instagram/@andrei.lemnaru_

Andrei Lemnaru, concurent în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, are o relație foarte apropiată cu o ispită de pe insulă. Și nu, nu este Andrușca. 

Femeia a făcut o postare în care a explicat natura relației dintre ei doi, asigurându-le pe admiratoarele tânărului că nu există soi de ceva amoros între ea și el.

Cuprins:

  • De cine este apropiat Andrei de la „Insula Iubirii”
  • Ce spunea Andrușca despre relația dintre ea și Andrei

De cine este apropiat Andrei de la „Insula Iubirii”

Ispita Amelia a postat recent mai multe fotografii cu ea și Andrei, în dreptul cărora a scris un mesaj referitor la conexiunea dintre ei doi. Aceasta a descris relația ca fiind „specială”, pur de prietenie.

„Am o relație specială cu Andrei – e genul de om pe care îți dorești să-l ai alături și la bine, și la rău. Pe insulă am legat o prietenie strânsă, iar afară nu am făcut decât să o facem și mai frumoasă. Ne susținem reciproc și putem vorbi despre orice, oricând. Sunt mândră să spun că mi-am mărit familia și că i-am făcut loc în viața mea ca frățior mai mare. Îl iubesc maxim! ❤️
(Fetelor, relax, îl puteți aborda în continuare 😂😂)”, a scris ispita Amelia pe Instagram, alături de pozele cu ea și Andrei.

Ce spunea Andrușca despre experiența „Insula Iubirii”

Deși au legat o conexiune puternică în Thailanda și au decis să plece împreună acasă, Andrușca și Andrei nu au fost pentru mult timp împreună. Totuși, ispita a făcut o postare pe rețelele de socializare în care a explicat cum a transformat-o experiența de pe „insulă”.

„Insula Iubirii a fost pentru mine una dintre cele mai intense experiențe din viața mea. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și care mi-au trimis reacții peste reacții atât de multe, majoritatea pline de energie bună și pozitivitate. Chiar dacă eu și Andrei nu am rămas împreună, am rămas cu amintiri prețioase, cu lecții de viață și cu recunoștință în suflet. Pentru mine, asta e adevărata valoare a insulei să te descoperi pe tine, să trăiești la intensitate maximă și să lași în urmă o poveste sinceră”, a scris ispita Andrușca, pe TikTok, conform spynews.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
Monden
Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
Monden
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Monden
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Monden
Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
Monden
Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
Monden
Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
Mira va intona imnul național la partida România-Canada! Ce a transmis cântăreața
Monden
Mira va intona imnul național la partida România-Canada! Ce a transmis cântăreața
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
Eveniment
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
Surpriză! Cine va moșteni averea uriașă a lui Giorgio Armani. Nu a fost căsătorit și nici nu are copii
Monden
Surpriză! Cine va moșteni averea uriașă a lui Giorgio Armani. Nu a fost căsătorit și nici nu are copii
Ella Vișan, acaparată de mesaje răutăcioase! Ce a transmis concurenta de la „Insula Iubirii”
Monden
Ella Vișan, acaparată de mesaje răutăcioase! Ce a transmis concurenta de la „Insula Iubirii”
Ultima oră
14:44 - Drone suspecte identificate în apropiere de Sulina. Două avioane de la baza Kogălniceanu au fost ridicate pentru a survola zona
14:29 - Un român dispărut din Sicilia a fost găsit după 12 zile. Cum a supraviețuit în tot acest timp
14:28 - Truc simplu pentru o casă impecabilă: doar două ingrediente și petele dispar! Iată despre ce e vorba
14:27 - Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
14:07 - Incertitudini privind începerea noului an școalar / Nicușor Dan: „Noi mergem cu fetița la careu”
14:04 - 10 reguli Feng Shui pentru a atrage banii în casa ta
13:29 - Români implicați într-o fraudă masivă cu benzină adusă clandestin în Grecia. Pericol pentru turiști
13:21 - Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
13:14 - Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
12:44 - Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă