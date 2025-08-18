B1 Inregistrari!
Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” merg la altar? Ce DETALIU i-a dat de gol

Elena Boruz
18 aug. 2025, 18:20
Sursa foto: Instagram/@insulaiubirii_oficial

Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” sunt unul dintre cele mai controversate cupluri ale sezonului 9. Deși pare că lucrurile între ei nu stau prea bine, un mic detaliu de pe rețelele de socializare le dă de gândit urmăritorilor.

Potrivit unui comentariu lăsat de o persoană apropiată lor, Ella și Andrei se vor căsători, chiar dacă blondina s-a refugiat în brațele ispitei Teo.

Cuprins:

  • Ce detaliu i-a dat de gol
  • Cum a reacționat Andrei, în urma imaginilor cu Ella și Teo

Ce detaliu i-a dat de gol

Un comentariu inofensiv le-a dat de gândit internauților. La o postare din 2023, de pe contul lui Andrei Lemnaru, un comentariu de la cel care se presupune a fi nașul lor, trimite cu gândul la ideea că nunta va avea loc. Bărbatul a comentat în urmă cu o săptămână, iar Andrei nu s-a grăbit să șteargă comentariul.

„AMR38dezile”, a comentat bărbatul, iar Andrei i-a răspuns cu un emoticon cu inimioare.

Dacă vor face sau nu fericitul eveniment, se va afla curând, mai ales că în emisiune au spus că nunta ar fi programată în data de 13 septembrie. De asemenea, cei doi povesteau la interviuri că au achitat marea majoritate a serviciilor, de dinainte să participe la show-ul tentației.

Sursă foto: Captură de ecran/Facebook Andrei Catalin

Cum a reacționat Andrei, în urma imaginilor cu Ella și Teo

Ella a uitat de camere, de inelul de pe deget și de bărbatul de pe cealaltă insulă și și-a dat frâu liber sentimentelor. Între femeie și ispita Teo au existat din ce în ce mai multe apropieri, iar Andrei a fost foarte dezamăgit să vadă imaginile cu logodnica lui și alt bărbat.

„Ce mai pot să zic, Radu? Ce mai pot să zic în situația de față. Face ce simte, este despre ea și ceea ce simte. Normal că mă doare, că eu nu am cunoscut-o așa. Să venim aici, să aflu chestiile astea”, a declarat Andrei Lemnaru, la bonfire, conform a1.ro.

