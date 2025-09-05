B1 Inregistrari!
Monden » Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii", mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii". Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii

Elena Boruz
05 sept. 2025, 09:16
Sursă foto: Facebook/Hamude Kilani

Hamude Kilani, fost concurent al emisiunii „Insula Iubirii”, a făcut dezvăluiri surprinzătoare la aproape 10 ani de când a participat în cadrul show-ului. Bărbatul și-a schimbat radical viața după experiența trăită în Thailanda.

Hamude a participat în sezonul doi, alături de partenera lui de la acea vreme, Loredana. Cei doi au stârnit multe controverse, deoarece bărbatul era îndrăgostit nebunește de a. Pentru a demonstra câtă încredere are în ea, acesta a băgat mâna în foc, la propriu, însă a sfârșit sfâșiat de durere, deoarece iubita lui l-a înșelat cu ispita Sorin.

Cuprins:

  • Ce s-a schimbat în viața lui Hamude de când s-a terminat reality-show-ul
  • Hamude Kilani: „Totul se întâmplă cu un scop”

Ce s-a schimbat în viața lui Hamude de când s-a terminat reality-show-ul

Hamude a povestit că după terminarea filmărilor a decis că este nevoie de o schimbare în viața lui. Experiența trăită pe insulă l-a marcat și astfel acesta a decis să o ia de la 0 într-o altă țară. S-a mutat în Anglia, unde locuiește și sora lui.

Fostul concurent a declarat că pe vremea când a participat la „Insula Iubirii” era doar un copil, care trăia diferit.

„Acum am 35 de ani, atunci aveam 25 de ani, adică eram niște copii. Trăiam altfel viața și aveam alte concepții. Așa a fost corect pentru povestea noastră să se încheie acolo. Am ales să fac un total reset și m-am mutat în Anglia. Am pe surioara mea acolo și am ales să-mi clădesc viața în altă țară”, a spus Hamude Kilani pentru spynewsTV.

Hamude Kilani: „Totul se întâmplă cu un scop”

De asemenea, acesta a mărturisit că tot ceea ce se întâmplă la „Insula Iubirii”, în fiecare sezon, este transformator, atât pentru concurenți, cât și pentru public.

„Eu cred că totul se întâmplă cu un scop. Nu doar pentru noi, cei care am fost la ‘Insula’, dar și pentru cei care s-au uitat, oamenii au învățat ceva din experiența asta”, a adăugat el.

