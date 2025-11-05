B1 Inregistrari!
05 nov. 2025
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Andrea Staccioli
Cuprins
  1. Angelina Jolie, în Ucraina. Ce s-a întâmplat cu șoferul său
  2. A fost afectată vizita Angelinei Jolie?
  3. Când a mai fost Angelina Jolie în Ucraina

Angelina Jolie, în Ucraina. Celebra actriță se află acum în a doua sa vizită în Ucraina de la începutul invaziei ruse. Vedeta de la Hollywood a fost surprinsă pe străzile din Herson. Ea purta o vestă antiglonț și era însoțită de o echipă restrânsă de colaboratori.

Pe parcursul vizitei, Angelina Jolie a mers la mai multe instituții medicale, s-a întâlnit cu minori afectați de război și a discutat cu autoritățile locale despre situația umanitară din regiune.

Angelina Jolie, în Ucraina. Ce s-a întâmplat cu șoferul său

Miercuri seara, pe 5 noiembrie, convoiul oficial al actriței a fost oprit la un punct de control din orașul Yuzhnoukrainsk, în regiunea Mykolaiv. Potrivit publicației UNIAN, șoferul actriței, un cetățean ucrainean născut în 1992, care nu era agent de securitate, nu avea asupra sa toate documentele de înregistrare militară.

Reprezentanții centrului teritorial de recrutare (TCC) au constatat, ulterior, că bărbatul era ofițer în rezervă, fără motive legale de amânare a mobilizării. Prin urmare, a fost reținut și direcționat către armată pentru procedura de mobilizare.

A fost afectată vizita Angelinei Jolie?

După scurtul incident, surse din Ucraina au declarat că actrița și echipa sa au putut continua vizita fără alte probleme.

„Nici ea și nici reprezentanții ei nu au influențat munca angajaților TCC”, a precizat o sursă citată de UNIAN.

„Odată ce toate circumstanțele au fost stabilite, actrița și-a continuat traseul planificat. Nici ea, nici reprezentanții ei nu au intervenit în activitatea angajaților TCC”, au declarat surse citate de UNIAN.

În cadrul vizitei, Angelina Jolie a primit o monedă comemorativă „Herson” și a discutat cu reprezentanți ai organizațiilor locale despre sprijinul pentru copii și familiile refugiate.

Când a mai fost Angelina Jolie în Ucraina

Ultima vizită a actriței în Ucraina a avut loc în aprilie 2022, când aceasta a ajuns la Lviv, într-o misiune umanitară în sprijinul refugiaților. Atunci, Angelina Jolie s-a întâlnit cu voluntari și persoane strămutate din zonele afectate de război.

După cum se știe, Angelina Jolie este ambasador al Bunăvoinței pentru UNICEF, o organizație internațională dedicată protejării drepturilor și intereselor copiilor din întreaga lume.

