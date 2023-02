Anghel Damian: „Omul matur eram mai degrabă eu decât ea”. Ce a dezvăluit regizorul despre relația cu Lia Bugnar

Anghel Damian, iubitul lui Theo Rose, a făcut câteva dezvăluiri despre Clanul, părinții săi, cunoscuți actori, de asemenea, dar și relația pe care a avut-o cu Lia Bugnar.

Anghel Damian, regizorul și scenaristul serialului „Clanul”, difuzat de PRO TV, și-a pus sufletul pe tavă în cel mai recent interviu pe care l-a acordat, pe YouTube.

Anghel Damian: „Omul matur eram mai degrabă eu decât ea”

Invitat în podcastul „Aproximativ discuții” al lui Gojira, Anghel nu a evitat nicio temă pusă în discuție de interlocutor. Ba mai mult, a vorbit puțin și despre relația pe care a avut-o cu Lia Bugnar, dar și cum l-a afectat divorțul părinților săi, actorii Laurențiu și Anca Damian.

Gojira l-a întrebat, printre altele, dacă despre viață și despre meseria sa vine de la faptul că a avut o relație cu o persoană mai mare ca vârstă, și anume Lia Bugnar. Răspunsul oferit de Anghel a fost unul surprinzător.

Scenaristul susține că el a fost mai degrabă omul matur în povestea de iubire pe care a trăit-o cu colega sa, căci scenariul de la Clanul e scris în colaborare cu fosta sa iubită. Acesta a dezvăluit că maturizarea sa s-a produs undeva la 9, 10 ani, când ai săi au divorțat.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea.

Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei, divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a dezvăluit Anghel Damian, potrivit .

Anghel Damian a câștigat bani în copilărie dublând personaje din desene animate

Actorul a spus că a câștigat bani frumoși când era un copil, dublând în limba română personaje de desene animate: „Eu am câștigat primii mei bani făcând dublaje de desene animate, într-o epocă în care dublajele erau plătite serios. Aveam contract cu Disney. Am dublat și pentru TVR, Lion King, 101 dalmațieni… Era un dolar și jumătate replica. Erau mii de dolari, prin părinții mei primeam bani”.

Anghel a făcut o serie de alte dezvăluiri, dând și un spoiler despre ce s-ar putea întâmpla în Clanul. Regizorul a spus că un episod costă 200.000 de euro și că munca . Un episod se filmează în aproximativ 8 zile.

Damian a povestit puțin despre modul în care și-a creat personajele și cât de mult l-a ajutat meseria de actor în a face regie de serial tv. De asemenea, a spus că nu poate fi acuzat de nepotism, având în vedere că părinții lui, deși sunt, la rândul lor artiști, nu au nicio treabă cu televiziunea.

„În toată dezvoltarea, pe care am făcut-o cu Lia, plecând de la adaptarea unui serial turcesc, am mers pe un narativ al nostru românesc. Pe toți i-am încadrat într-o oarecare tipologie. Ne-am gândit să îl nuanțez ca să spargă arhetipurile. Sunt personaje recognoscibile din anumite puncte de vedere. Poate să îți repugne. Ura funcționează mult mai bine decât iubirea. Dacă urăști un personaj, te atrage mai tare către produs.

Colegii mei au înțeles că parcursul meu de actor e în sensul ăsta. Am avut o experiență de platou, pe set, foarte mari. Ca actor, vezi ce se întâmplă. Înțelegi fiecare părticică a întâmplării. În România, nu că ar fi o modă, dar cei mai importanți scenariști pentru televiziune și cei mai buni sunt actori. Noi avem Mimi Brănescu, Lia Bugnar, care e actriță, avem Văncică, scrie foarte bine, Postelnicu”, a completat Anghel Damian.