Antonia a fost agresată la concert. Câțiva fani din public i-au aruncat cu gheață în cap / Cum a reacționat artista

, a trăit clipe de groază în timpul unui concert, atunci când unii dintre fani au început să arunce gheață către ea.

Antonia (34 de ani) este una dintre cele mai frumoase și apreciate artiste din România. Cu toate acestea, la unele concerte și în întâlnirile cu fani, a avut parte de comportamente neplăcute și tratamente nepotrivite din partea unor persoane pe care le cataloghează drept invidioase și răutăcioase. Recent, la un concert în țară, solista a fost agresată pe scenă. Câțiva fani din public au început să arunce bucăți de gheață către ea.

Antonia, agresată la concert

, așa că a suportat gestul obraznic și periculos al celor din public, scrie .

„Alex merită un premiu, omul ăsta e foarte puternic. Când suntem căzuți moral, el mă scoate din stările alea. (…). Am făcut multe greșeli în viața mea dar încerc să o iau pe calea cea bună, există tentații, dar încerc să fiu puternică. Eu am așa niște lucruri, eu nu pot să mă exteriorizez așa ușor.

Alex chiar se descurcă peste tot, dar în interiorul meu mă oftic, că nu vede lumea cum sunt eu. Așa sunt și cu cântatul, în anumite locuri, nu la toate concertele noastre. Dar când simți multă presiune ți se blochează vocea. Am emoții și la 5000 de oameni, dar când sunt live-uri și trebuie să le filmez sau evenimente private sau chiar și podcast-uri, eu nu prea apar la podcast-uri. În ultima perioadă am fost la câteva„.

View this post on Instagram

Artista nu mai pune la suflet răutățile

„Încerc să nu bag lumea în seamă care vrea să îmi facă rău, mulți au avut grijă să îmi arate că nu mă plac. Am fost în cluburi în care mi s-a aruncat cu gheață în cap, eu ca să nu fiu vulcanică, am lăsat-o așa. Am avut multe faze în care lumea a fost rea, ori că sunt frustrați, ori că nu mă plac. Oamenii sunt răutăcioși, am tot ignorat faze de-a lungul timpului, am mai avut și eu reacții, dar foarte rar. Că dacă ești persoană publică și ai reacții.. nu ai voie.

Nu mai pun la suflet acum, nu mă interesează, au fost multe comentarii urâte gratuite, fără să fac nimic. E greu pentru că le aduni, iar dacă ai o reacție și te cerți, tot tu ești de vină. Cel mai bine e să nu bagi în seamă, dar sunt om”, a dezvăluit vedeta, invitată, recent, în cadrul podcastului BADASSMOM.