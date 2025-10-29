Antonia s-a săturat să fie acuzată că a apelat la intervenții estetice, așadar a răbufnit. Iată ce mesaj le-a transmis internauților care au criticat-o pe cântăreață!

Ce s-a întâmplat

Antonia a postat pe Instagram, la story, o poză cu ea în care zâmbea larg. Internauții au sărit la atac. Aceștia au acuzat-o pe cântăreață că ar avea fațete dentare, conform Cancan.

Antonia a răbufnit și a transmis un mesaj celor care au acuzat-o. Mai mult, aceasta a dezvăluit deschis ce părți ale corpului ei nu sunt complet naturale.

Mesajul Antoniei

„Pentru a suta oară, nu am fațete! Mi-ați trimis o mulțime de răspunsuri la story-ul anterior întrebându-mă dacă dinții mei sunt falși, că sunteți confuzi. Ați făcut aceeași chestie cum ceva timp, acuzând că părul meu REAL ar avea extensii și ați mai sous că buzele mele sunt false”, a spus Antonia, pe internet.

„Să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic împotriva acestor lucruri, dar, serios, o fată nu poate fi naturală? Singurele părți false la mine sunt sânii și liposucția(Am încercat și filtrele pentru posterior și au ieșit extrem de prost. Nu recomand!). De vreme ce ați fost atât de curioși despre treburile mele. Fața mea este una dintre binecuvântările mele de la Dumnezeu! Punct!”, a mai adăugat ea.

„Suntem foarte judecați”

În cadrului unui podcast, Alex Velea declarat că el și soția lui, Antonia, sunt judecați aspru de oameni.

„Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați. Suntem judecați pentru diverse. Lumea tot mereu găsește nod în papură, că facem ceva greșit. Bine, pe lângă lucrurile care le plac la noi, găsesc mereu câte ceva contradictoriu. Că de ce fac reclamă la cazinou, că de ce fac nu știu ce. Adică o pun și într-o lumină, de așa manieră, încât par un personaj malefic”, a spus el, la podcastul lui Teo Trandafir.

„Nu înțeleg niște aspecte ale vieților noastre de cântăreți și cum e treaba asta cu imaginea, cum trebuie să-ți o vinzi sau să nu-ți o vinzi, cât ești pe val, cât nu mai ești pe val, că așa ca artist poți să agonisești, dar după o vârstă, că noi până la 30 de ani n-am pus un leu deoparte, că de ce faci niște compromisuri dacă vreți. (…) Au nenorocit-o psihic că nu știe să vorbească bine românește. Ea până la 19 ani a stat în America, ea nu a avut timp să recupereze”, a adăugat.