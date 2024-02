Anunțul neașteptat al Alexiei Eram, după 7 ani de relație cu Mario Fresh / Motivele care stârnesc cearta în viața de cuplu

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut online din România. După , fiica Andreei Esca s-a bucurat de un succes notabil, fiind în prezent urmărită pe Instagram de peste 820.000 de persoane. Ea s-a făcut remarcată prin naturalețea sa, bunul simț și prin faptul că este o fire competitivă.

De șapte ani, Alexia Eram formează din showbiz-ul românesc cu Mario Fresh, un tânăr artist. Nu de mult, ea a dezvăluit care sunt motivele certurilor din viața de cuplu.

Alexia Eram, deschisă la orice terapie

În trecut, fiica Andreei Esca s-a confruntat cu anxietatea și a mărturisit că plângea foarte mult din această cauză. Pentru a reuși să treacă mai ușor peste acele momente, ea a apelat la un specialist și nu a regretat această decizie.

În cadrul unui interviu, dacă a avut vreodată nevoie să meargă alături de Mario Fresh la terapie de cuplu, având în vedere că sunt împreună de șapte ani și nu au existat conflicte de amploare.

„Sunt deschisă la orice terapie. Dacă este nevoie de terapie de cuplu într-un cuplu nu spun nu. Momentan nu a fost nevoie, dar sunt deschisă la orice fel de terapie. Cred că este foarte important să vorbești despre problemele tale”, a spus Alexia Eram, conform .

Motivele din cauza cărora apare cearta în cuplu

Recent, Alexia Eram a dezvăluit cum și-a cunoscut iubitul, pe Mario Fresh, și în cuplu.

„Relația noastră a început în 2016, aveam 16 ani și șapte ani mai târziu, iată-ne, tot împreună. Prima oară, Mario a venit să cânte la ziua mea de naștere, când am împlinit 15 ani, ca invitat surpriză, îl știam din mediul online și îmi plăcea de el ca și artist.

Nu atunci ne-am cunoscut oficial. A cântat și a plecat, apoi după un an de zile, ne-am întâlnit la un eveniment. Acolo am făcut cunoștință oficial, am vorbit, ne-am schimbat numerele de telefon și de atunci suntem împreună. Am avut câteva date-uri, prin parc, la niște restaurante de prin parc, așa ca adolescenți și, de atunci, am rămas împreună”, a mărturisit Alexia Eram.