Eliminare neașteptată la Survivor: Ce au descoperit producătorii de la Antena 1

Ana Maria
26 ian. 2026, 19:59
Sursa foto: Facebook / @Survivor Romania
Cuprins
  1. Yasmin Awad a părăsit competiția Survivor.  Ce semne au apărut înainte de retragerea din concurs
  2. De ce a fost transportată Yasmin Awad de urgență la spital
  3. Ce diagnostic i-au pus medicii și care a fost decizia finală
  4. Yasmin Awad a părăsit competiția Survivor.  Cum a reacționat în momentul despărțirii

Concurenta Yasmin Awad a părăsit competiția Survivor. Cu toate că a intrat în show cu dorința clară de a-și testa limitele și de a demonstra că poate face față provocărilor dure din junglă, problemele medicale și-au spus cuvântul. 

Yasmin Awad a părăsit competiția Survivor.  Ce semne au apărut înainte de retragerea din concurs

Pe parcursul competiției, Yasmin a început să se confrunte cu probleme serioase de sănătate. Stările de rău s-au intensificat, iar condițiile extreme au agravat o afecțiune mai veche. Organismul ei nu a mai reușit să facă față efortului susținut, motiv pentru care intervenția medicală a devenit necesară.

De ce a fost transportată Yasmin Awad de urgență la spital

Concurenta a acuzat dureri severe, iar echipa medicală a decis transportarea ei la spital pentru investigații amănunțite, potrivit Cancan. Prezentatorul emisiunii a explicat situația în fața colegilor din trib.

Adi Vasile: „Yasmin a auzat probleme medicale și de urgență a trebuit să părăsească tribul și să meargă la spital. Și am să o rog pe Yasmin să vi se alăture.”

Ce diagnostic i-au pus medicii și care a fost decizia finală

În urma controalelor, medicii au constatat reactivarea ulcerului de care Yasmin suferea. Având în vedere riscurile majore pentru sănătate, specialiștii au decis că participarea la Survivor nu mai este posibilă.

Adi Vasile: „Yasmin, ai acuzat dureri de stomac. Acel ulcer pe care îl aveai s-a reactivat și a trebuit să mergi de urgență la spital. Au fost făcute investigații. Știu cât de mult ți-ai dorit să vii aici, să vii în Survivor. Știu să ți-ai dorit să mergi până la capăt, dar din păcate, sfatul medical este foarte clar și din păcate pentru tine aici se oprește această comeptiție. Va trebui să te întorci acasă și să începi tratamentul care să te facă bine. Drumul tău în Survivor se oprește acum.”

Yasmin Awad a părăsit competiția Survivor.  Cum a reacționat în momentul despărțirii

Întoarcerea în fața colegilor a fost extrem de emoționantă pentru Yasmin Awad, care a recunoscut că legătura creată cu echipa a fost una puternică.

Yasmin Awad: „Îmi momentul ăsta sunt emoționată să-mi revăd colegii. Nu pot să mă abțin din plâns. Mi-e dor de ei și sper să sunteți bine.”

La final, concurenta și-a exprimat regretul față de încheierea prematură a parcursului său în competiție.

Yasmin Awad: „Îmi pare foarte rău.”

