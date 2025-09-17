Apariție șocantă la Săptămâna Modei! Silueta extrem de slabă i-a îngrijorat pe fani (VIDEO)

Săptămâna Modei de la New York 2025 a reunit vedete de prim rang, dar una dintre cele mai discutate apariții a fost fără îndoială cea a actriței Lily Collins.

Protagonista serialului „Emily in Paris” a revenit după mulți ani la un eveniment Calvin Klein, însă ținuta sa delicată și silueta extrem de subțire au împărțit internetul în două. Fanii s-au întrebat dacă imaginea ei transmite un mesaj de stil sau ascunde o problemă de sănătate.

Ce a purtat Lily Collins la evenimentul Calvin Klein

Lily Collins într-o ținută spectaculoasă marca Calvin Klein, brand cu care a colaborat pentru prima dată după anul 2009. Actrița a purtat un ansamblu inspirat de textura solzilor de pește, compus dintr-un top crop cu bretele subțiri și o fustă midi. Ținuta i-a pus în evidență abdomenul și silueta fragilă, provocând imediat valuri de comentarii pe rețelele de socializare, notează .

Deși mulți i-au apreciat stilul și eleganța, alți internauți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la sănătatea actriței. De ani buni, Lily Collins a vorbit deschis despre lupta ei cu anorexia, subliniind că a trecut prin momente dificile din cauza acestei afecțiuni.

Imaginile surprinse la New York Fashion Week i-au făcut pe unii fani să creadă că actrița este mai slabă decât de obicei. „Mi se pare îngrijorător cât de mult a slăbit”, a scris un utilizator. Alții au remarcat că expunerea constantă la presiunea mediului de la Hollywood poate accentua problemele de sănătate deja existente.

Cum au reacționat susținătorii actriței

Nu toți fanii au fost critici. Unii au încercat să explice că aspectul lui Lily Collins ar putea fi legat de viața ei de proaspătă mamă. „Are un nou-născut, cel mai probabil e lipsită de somn, trebuie să-l hrănească și să-și mențină cariera. Cum e acesta un exemplu rău de a fi femeie și mamă? Toți avem corpuri diferite”, a scris o internaută.

Ce a declarat Lily Collins despre colaborarea cu Calvin Klein

Pentru actriță, revenirea pe scena Calvin Klein a fost un moment special. „Îmi aduc aminte că decupam din reviste reclamele Calvin Klein când eram mică. Mereu am avut o afinitate pentru acest brand, care e reprezentativ pentru ținutele clasice și cool”, a spus Lily. Ea a descris colaborarea drept „o onoare și un vis devenit realitate”, potrivit .

Care este povestea personală a lui Lily Collins

Lily Jane Collins este fiica legendarului cântăreț britanic Phil Collins și a lui Jill Tavelman. Părinții ei au divorțat în 1996, când Lily avea doar 6 ani, iar actrița s-a mutat cu mama sa la Los Angeles, unde și-a construit treptat o carieră în actorie și modelling.

În 2021, s-a căsătorit cu regizorul Charlie McDowell, iar în 2025 a anunțat pe rețelele de socializare că , născută cu ajutorul unei mame surogat.

Pe lângă cariera sa în actorie, Lily Collins s-a remarcat și ca autoare. În anul 2017, a publicat volumul autobiografic , în care a vorbit cu sinceritate despre lupta cu tulburările alimentare, despre presiunile resimțite ca fiică a unei celebrități și despre drumul spre acceptarea de sine. Această deschidere a transformat-o într-un model pentru mulți tineri care se confruntă cu probleme similare. Prin proiectele sale, Collins a demonstrat că este mai mult decât „fiica lui Phil Collins”: și-a construit o identitate artistică puternică și o voce autentică în industria de divertisment.