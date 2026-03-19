Apariție surprinzătoare după divorț! Despărțirea dintre Rareș Cojoc și Andreea Popescu a stârnit numeroase reacții, însă comportamentul dansatorului a atras imediat atenția. El a ales să nu comenteze public situația.

În schimb, Rareș Cojoc pare complet concentrat pe carieră și pe activitatea din sala de repetiții, acolo unde își petrece mare parte din timp.

Apariție surprinzătoare după divorț! Cu cine s-a afișat dansatorul după separare

La scurt timp după anunțul divorțului, dansatorul a publicat imagini din timpul antrenamentelor, în care apare alături de Andreea Matei, partenera sa de dans. Postarea a stârnit numeroase speculații în mediul online, potrivit .

Fără să ofere explicații, Rareș Cojoc a ales să lase imaginile să vorbească de la sine, gest care a alimentat și mai mult curiozitatea fanilor.

Apariție surprinzătoare după divorț! De ce evită Rareș Cojoc declarațiile despre despărțire

În ciuda presiunii publice și a valului de reacții din mediul online, nu a făcut nicio declarație despre despărțire. În schimb, și-a canalizat energia către pregătirea profesională.

Acesta continuă să participe la repetiții și să își perfecționeze coregrafiile, alături de partenera sa de ring. Atitudinea sa sugerează că preferă să își gestioneze viața personală departe de ochii publicului.

Ce spunea Andreea Popescu despre relația cu partenera de dans

Înainte de separare, cei doi au vorbit deschis despre dinamica relației lor, inclusiv despre apropierea dintre Rareș Cojoc și partenera sa de dans.

„Am primit întrebarea asta de foarte multe ori: cum mă simt să știu că el pleacă cu altă fată, mai tânără decât mine. Practic, îți împarți soțul cu altă femeie. Indirect, așa se întâmplă. Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc. Ce a făcut el a fost că mi-a dat confortul și liniștea. N-a avut momente în care să nu răspundă la telefon. Mi-a dat acest confort, încât să am încredere în el”, a povestit Andreea Popescu, la acel moment.

Ce detalii a oferit Rareș Cojoc despre relația profesională

Dansatorul a recunoscut că, în anumite contexte, apropierea dintre partenerii de dans poate fi inevitabilă, mai ales în timpul competițiilor.

„De ce alegeai să stai cu partenera în aceeași cameră?”, a fost întrebat el.

„Asta era practica. Când am cunoscut-o pe Andreea, lucrurile nu s-au schimbat. Era ciudat. S-a întâmplat doar o dată. Eram la prima plecare și aveam și o parteneră nouă. Era un nou început și, vis-a-vis de Andreea, era un nou început și în dans, pentru că era o parteneră nouă”, a explicat Rareș.

Chiar dacă viața personală este în centrul atenției, Rareș Cojoc pare decis să își continue drumul profesional fără abateri. Prezența constantă la repetiții și implicarea totală în dans arată că acesta își păstrează focusul pe performanță.