Apreciatul solist de muzică populară cântă și de pe patul de suferință de la Fundeni. Iubitorii muzicii sale sunt rugați să îl ajute cu rugăciuni

Viata artistului s-a schimbat radical după ce a primit un , conform sursei amintite care menționează că acesta a ajuns la spital într-un stadiu avansat al bolii când tumorile s-au extins la mai multe organe.

Cu ce a fost diagnosticat Ionel Lazăr

Astfel, i-au fost depistate o tumoră malignă a rectului, la vezica urinară, o altă tumoră malignă secundă a ficatului și a pulmonului. iar acestea sunt doar câteva din fișa medicală a cântărețului.

Un alt artist, Irinel Popa, a distribuit pe pagina de a lui Ionel Bebe Lazăr un mesaj pentru ajutorarea acestuia:

„Pe drumul vieții, uneori apar praguri care de multe ori singuri nu le putem trece.

Ionel Lazăr – coleg de cântec și prieten, trece acum printr-un astfel de moment!

Dumnezeu face minuni!

Cu Credință și Rugăciune, să ne adunăm cât mai mulți să-i fim aproape, să treacă mai ușor acest prag cumplit prin care trece!

Cont deschis la BCR: (transfer bancar)

RO 43 RNCB 0853 0580 4876 0001 – Lazar Ionel” – este îndemnul la rugăciune și susținerea cântărețului amintit.

”Slabisem in ultimul timp, am crezut ca e de la oboseala, nunti, de la munca in gospodarie, dar era vorba despre o boala imprevizibila pe care o duc de un an jumate. Am avut o tumora pe care am descoperit-o foarte tarziu. Cand m-am operat, medicii au constatat ca au aparut si alte tumori la vezica urinara, pulmon si ficat. Acum am fost operat a doua oara si sunt pe patul spitalului Fundeni. Doamne, sa ma fac si eu bine, cate zile oi avea… viata mea e in mainile lui Dumnezeu. De un an jumate n-am mai putut sa dorm, acum mi-a facut domnul doctor niste calmante pentru somn”, a mărturisit artistul pentru Star Popular.

Chiar și pe patul de suferință, cântă pentru a aduce bucurie colegilor de suferință și cadrelor medicale

”M-a adus mama mea de cântec popular, Mariana Birica, la un doctor foarte bun la Fundeni, la domnul doctor Cirimbei Ciprian. Cred ca mă va pune pe picioare după cum văd, cred ca sunt spre bine. Am facut două ședințe de radioterapie, mai am patru până sâmbătă.

M-am rugat la Dumnezeu, cânt și la biserică; am zis: Doamne, viața mea e în mâinile Tale, să mă ajute și pe mine câte zile mai am să trăiesc.

Cum or vrea Dumnezeu și doctorii”…, mărturisește Ionel Bebe Lazăr.

Cum poate fi ajutat artisul

Conform publicației citate, câțiva prieteni îi sunt alături, ajutându-l cu pachete la spital în timp ce, Ionel își adună puterile și le cântă de pe patul de suferință celorlalți pacienți și cadrelor medicale că să aducă un strop de bucurie în inimile tuturor.

Ionel însă va urma tratamente costisitoare pentru care are mare nevoie de ajutor

Cei ce pot contribui cu orice sumă la recuperarea artistului, o pot face prin donații în contul bancar deschis la BCR: (transfer bancar) RO 43 RNCB 0853 0580 4876 0001, pe numele Lazăr Ionel.