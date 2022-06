De ce Gheorghe Turda călătorește cu troleibuzul în fiecare zi. Explicația solistului de muzică populară

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică populară. Recent, cântărețul a făcut câteva mărturisiri în acest sens, mai mai puțin știute despre viața lui.

Deși deține o mașină de zeci de mii de euro, acesta circulă cu mijlocul de transport în comun.

Artistul a vorbit recent despre motivul pentru care alege să folosească transportul în comun în loc să se bucure de relaxare în propria mașină, într-un interviu pentru

Motivul pentru care Gheorghe Turda circulă cu mijloacele de transport în comun

Gheorghe Turda a vorbit despre cum reacționează oamenii când îl văd în mijlocul de transport în comun, dar și motivul pentru care alege să circule fără mașina personală.

„Da, merg des cu SATB-ul, mă recunoaște lumea în troleibuzul 66 și în tramvaiul 21, îmi cer oamenii autografe. Sunt un om normal, nu-s cu nasul pe sus, îmi place să călătoresc prin mulțime. Lumea mă întreabă de sănătate, cum am trecut prin pandemie, dacă am activitate muzicală. Am, da, merg la niște spectacole și la Timișoara, am și un eveniment în familie, la Arad, la o nuntă. Pe SATB am abonament gratuit, căci sunt pensionar. Pe metrou, nu am, plătesc călătoria”, a declarat pentru Ego.ro.

Ce a declarat artistul despre mașina personală

că șofează la drum lung când are spectacole în afara Bucureștiului și își ia șofer doar î cazul în care consumă alcool. Cântărețul susține că a avut o mașină bună mereu, dar cu toate acestea nu s-a lăudat niciodată în acest sens.