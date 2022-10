Arctic Monkeys a lansat noul album „The Car” cu noul videoclip „I Ain’t Quite Where I Think I Am” live din Brooklyn (VIDEO)

Arctic Monkeys a pus în avanpremieră, în urmă cu două zile, o bucățică din cel de-al șaptelea album de studio al lor, The Car cu o primă interpretare live a piesei „I Ain’t Quite Where I Think I Am”, chiar înainte ca albumul să fie anunțat oficial publicului, vineri.

Regizat de Ben Chappell & Zackery Michael, videoclipul îl surprinde pe solistul Alex Turner captivând publicul într-un concert. „Pauză/Să ne întindem să dăm mâna cu ceilalți/Expresiile goale mă îndeamnă să presupun/Că nu sunt chiar acolo unde credeam că m-aș afla”.

„I Ain’t Quite Where I Think I Am” urmează după „There’d Better Be a Mirror Ball” și „Body Paint” în introducerea The Car, care marchează prima lansare de album după o perioadă îndelungată a trupei Arctic Monkey de la Tranquility Base Hotel & Casino, lansat în 2018.

Videoclipul este și o avanpremieră a viitorului lor turneu nord-american programat în luna august a anului viitor.

Un album făcut cu halbe de bere și turneul Euro 2020 în pauzele de odihnă

Trupa din Sheffield a lucrat pentru noul album într-o zonă izolată și rurală din sudul Angliei, o mănăstire transformată din secolul al XIV-lea pe care Arctic Monkeys a ales să o numească casă timp de două săptămâni.

Intenția trupei pentru noul album a fost de la bun început „să scrie cântece mai puternice decât am făcut-o de ceva vreme”, declara solistul Alex Turner încă din vara anului 2021.

Timp de două săptămâni, lumea din afara studioului temporar al Arctic Monkeys n-a mai existat. Atunci când trupa – formată din Turner, Cook, basistul Nick O’Malley și Matt Helders la tobe – nu se plimbau împreună prin sălbăticia ținutului rural din Suffolk, împărțeau halbe de bere și urmăreau cum se desfășura parcursul Angliei la turneul Euro 2020, amânat de pandemie.

Timp de două săptămâni, timpul aproape că a părut lipsit de sens, povestește Turner pentru . Gașca era, în sfârșit, din nou împreună.

Vocea lui Turner e mai melancolică decât a fost vreodată

„The Car” este o colecție de 10 piese despre care s-a scris că este „un rezumat al poveștii trupei de până acum: compoziție, inovație neobosită și muncă de echipă de neegalat”.

Sub supravegherea regizoarei de ansamblu Bridget Samuels [Midsommar, The Green Knight] la studiourile RAK din Londra, este primul album la care trupa a lucrat cu o orchestră completă, permițând vocii lui Turner – care e mai melancolică și mai maleabilă decât a fost vreodată – să se remarce dincolo de instrumente.

Cântecul de deschidere „There d Better Be A Mirrorball” ridică miza instantaneu. O melodie de despărțire acompaniată de vioară și clavecin care dispar treptat, single-ul principal al albumului a fost primul demo video realizat la Butley Priory.

„Și imaginați-vă: în timp ce înregistram, alergam cu o cameră de 16 mm care mă ținea departe de toată lumea”, spune Turner. În cele din urmă, a păstrat o parte din filmări pentru el, iar restul a fost intercalat în videoclipul discret și retro al piesei.

Albumul complet se poate asculta pe You Tube.