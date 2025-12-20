Fiul Andreei Esca muncește intens pentru a-și construit propriul. Aris Eram a trecut de la disciplina strictă a Liceului Francez la o facultate de business din străinătate. Parcursul său a inclus momente de rebeliune, dar și o dorință clară de independență financiară și profesională.
Aris Eram a studiat într-un mediu academic de elită încă din copilărie. Alături de sora sa, Alexia, acesta a urmat cursurile Liceului Francez „Anna de Noailles” din București. Instituția este recunoscută pentru rigorile sale și pentru un regulament intern foarte sever.
În timpul anilor de liceu, fiul vedetei TV a trecut printr-un episod mai puțin fericit. Ceea ce se voia o simplă glumă a luat o turnură complet neașteptată și a dus la exmatricularea temporară a lui Aris. Tânărul a explicat cu umor cum o simplă curiozitate a dus la intervenția profesorilor cu măști de gaze. Incidentul a alertat întreaga școală, ba chiar a dus la închiderea toaletelor.
„E amuzant. O povestesc, e tare. Aveam un spray cu piper, nu mai știu de ce l-am cumpărat. Cum nu-l foloseam, i-am zis unui prieten să mergem în baia școlii să-l încerce el. Am mers cu câțiva prieteni, haha, prietenul dă cu spray puțin. Ieșim tușind puțin, ne ducem la oră. Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze. […] Eram superstresat. Am dat două sprayuri, dar era foarte puternic. A intrat diriginta în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână”
După absolvirea liceului, Aris a ales să părăsească România pentru a studia în străinătate. Acesta s-a înscris la o universitate de prestigiu din Barcelona, Spania, domeniul ales fiind cel al afacerilor. Decizia tânărului reflectă dorința de a-și construi propriul drum și de a se desprinde, treptat, de titlul „fiul unei vedete”.