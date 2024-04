Un artist român s-a întâlnit cu ursul. „În secunda 0 am aruncat telefonul”

Un artist român a avut parte de un șoc imens atunci când a ieșit cu autorulota în natură și a fost

Urs în camping

Cristii de la trupa Haiducii a povestit momentul în care s-a întâlnit Animalele sălbatice au început să își facă apariția în zonele populate, în care nu coborau înainte, conform

„Ca tot românul căruia îi place să petreacă tot mai mult timp în natură. Se dovedește însă că nu e o soluție prea viabilă mai ales în zonele de munte. Am vrut să scot autorulota și am zis să campez undeva într-o poieniță spre munte, și nu se poate altfel decât cu un grătar, că altfel parcă nu se simțea bine aerul de munte”, a povestit Cristi de la Haiducii.

Cântărețul spune că se afla într-o zonă de camping, iar pentru că urșii sunt înfometați au început să coboare cât mai aproape de oameni.

Ce a făcut artistul

El a transmis că s-a speriat foarte tare atunci când a văzut animalul și a intrat repede în autorulotă. Dar, ursul era interest de grătarul făcut și nu de artist.

„În secunda 0 am aruncat telefonul, și am intrat în autorulotă. A venit și a dat cu capul în peretele ușii, noroc că e ceva destul de rezistent, ușa e tare, de fier. Ca un noroc, pot să spun așa, s-a ocupat mai mult de grătarul care sfârâia, și nu de mine. A stat vreo 10 minute, a mâncat, s-a odihnit puțin, apoi s-a uitat către rulotă și a plecat agale. Am plecat și eu imediat, am strâns, am stins focul și am plecat”, a mai spus Cristi.