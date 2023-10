Artista care și-a sfidat colegele din folclor continuă conflictul. „Niciuna nu a avut curaj să mă sune”

continuă scandalul cu alte artiste din folclor. Ea a răbufnit la adresa mai multor cântărețe de muzică populară precum Laura Lavric, Nicoleta Voica, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu.

Ce părere are cântăreața despre colegele sale

Angela Rusu și-a spus părerea despre fiecare dintre ele, la emisiunea lui Cătălin Măruță, și a creat un scandal uriaș. Artista le-a făcut bârfitoare și a spus că nu au foarte mult talent, conform

După ceva timp, Angela Rusu s-a întors la emisiune unde a continuat în același stil. Ea este mândră că niciuna dintre colegele sale din folclor nu a sunat-o, ceea ce înseamnă că ar fi de acord cu cee ace a spus ea despre ele, având în vedere că nu au luat nicio măsură, consideră artista.

„Eu ți-am spus atunci că o să se pornească dezastrul. Eu am spus, am vorbit sincer, a fost o avalanșă de articole în presă. Nu m-a sunat nimeni din cei nominalizați. Problema e că voi, când ați pus acea întrebare: cine nu are niciun pic de talent, nu a fost pusă corect. Trebuia să spuneți: mai puțin talent. Fiecare are un pic de talent și s-au supărat foarte tare.

Eu mă bucur pentru că niciuna dintre soliste nu a avut curaj să mă sune să mă întrebe ce s-a întâmplat. Se pare că și-au asumat ce am spus! Eu am fost foarte asumată pentru că asta e părerea mea și toată lumea trebuie să înțeleagă că e o rubrica foarte grea și trebuie să-și asume fiecare pentru că avem de dat niște răspunsuri”, a ținut să spună Angela Rusu.

Scandalul dintre Angela Rusu și Laura Lavric

Conflictul dintre ar fi pornit de la un afiș. Bruneta ar fi fost jignită la un spectacol de la Roma din cauza unei poze și a acuzat-o pe Laura Lavric de prefăcătorie, adăugând că este rea, perversă și invidioasă.

„Categoric, da, Laura Lavric! Am avut un scandal monstru cu ea la un spectacol la Roma. Eu eram un pic mai mare pe afiș decât dumneaei, a făcut mare scandal, a vorbit foarte urât la adresa mea, că cine sunt, că eu habar n-am să cânt, că nimeni nu a auzit de mine. Le-a mai zis organizatorilor că dacă nu mă dau jos de pe afiș, ea nu mai vine.

M-a făcut în toate felurile, e cea mai prefăcută pentru că vorbește pe toți artiștii foarte urât, nu doar pe mine. Nu mi se pare corect să faci așa, oamenii au multe fețe”, spunea Angela Rusu.